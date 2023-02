Ruptura de bloque: la explicación de uno de los senadores que le causó un nuevo dolor de cabeza a Cristina Kirchner

El senador jujeño Guillermo Snopek explicó a través de una carta dirigida a la vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, su reciente adhesión a la decisión de romper el bloque del Frente de Todos y así formar un nuevo bloque llamado Unidad Federal.

quien junto con Edgardo Kueider, Eugenia Catalfamo, Carlos Espinola opto por unirse a la fuerza de la cordobesa Alejandra Vigo.

dijo el legislador oriundo de Jujuy, que presidirá el nuevo bloque con Vigo como vicepresidenta

Con la partida de estos cuatro senadores, el interbloque del FdT quedará con 31 integrantes, con lo que perderá la alternativa de constituir el quórum de 37 legisladores presentes requerido para iniciar los debates en la Cámara alta.

La carta completa.

El escrito firmado Snopek

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de comunicarle que a partir del día 1 de marzo de 2023 dejaré de pertenecer al bloque Frente de Todos.

Motiva mi decisión, en primer término, la distancia cada vez mayor que siento respecto al rumbo de gestión del presidente de la Nación, Alberto Fernández, alejado -a mi humilde entender- de las prioridades que nuestro pueblo demanda.

Asimismo, en tanto representante de mi provincia, no puedo dejar de señalar la incidencia favorable que el presidente ha tenido en los últimos tiempos para con Jujuy. No puedo, ni quiero, asistir cómplicemente a la pérdida total de la institucionalidad en la provincia de Jujuy, con un gobernador que no respeta ni la división de poderes, ni la Constitución ni ningún mecanismo de contrapeso.

El deterioro absoluto del Estado de Derecho en mi provincia, que comenzara a fines del año 2015, no ha hecho sino profundizarse desde el año 2019. Ha sido, en ese sentido, una gran decepción para todos los que creímos que la asunción de Alberto Fernández podía representar un nuevo porvenir.

En este 2023 que recién comienza, estamos asistiendo impávidamente a un carnaval de detenciones a la carta del gobernador Gerardo Morales, a fin de disciplinar y amedrentar a la oposición en vísperas de la campaña electoral. La indiferente mirada del Gobierno nacional, erosiona la esperanza de que los derechos humanos puedan volver a ser respetados en Jujuy.

Siempre he defendido las banderas del peronismo y creo que hoy se aplica más que nunca el principio de que ‘mejor que decir es hacer’. Por eso mismo, y por todo lo expuesto, le comunico mi decisión respecto al bloque.

En función de de ello, solicito se haga extensiva la convocatoria a labor parlamentaria (Artículo 56 del RCS) como también se hagan llegar todas las notificaciones vinculadas con lo atinente a cuestiones parlamentarias.