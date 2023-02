Omar De Marchi admitió la posibilidad de crear un nuevo frente electoral

En medio de la crisis política que enfrenta a dirigentes del PRO y la UCR en Mendoza, el diputado nacional Omar De Marchi reconoció este miércoles que existe la posibilidad de crear un nuevo frente electoral en la provincia que compita eventualmente contra Cambia Mendoza.

Mientras las tensiones entre los partidos fundadores de la alianza van en aumento y está latente la posibilidad de ruptura, el referente del PRO mendocino aseguró esta mañana en declaraciones radicales que “es posible que hayan dos frentes” en la competencia electoral por la Gobernación.

“Se agiganta todo el tiempo el fantasma de que si hay dos frentes alternativos en Mendoza puede pasar el kirchnerismo por el medio”, expresó De Marchi en diálogo con el programa “La Inmensa Mayoría” de Radio Con Vos.

El exintendente de Luján explicó que “el kirchnerismo ha tenido una muy mala gestión política provincial” y que eso ha provocado que “las posiciones de oposición se debiliten y no está bueno”.

“Hoy han caído mucho y no son opción en la provincia. Esto también habilita la posibilidad de poder discutir entre dos frentes alternativos, que podamos eventualmente coincidir a nivel nacional, pero que tengamos visiones diferentes en Mendoza”, aseguró el legislador nacional que apuesta a competir por ser el sucesor de Rodolfo Suarez.

En este sentido, cuestionó al actual mandatario provincial por no hablar de los “problemas de la provincia” y haberse dedicado en el último tiempo a la “rosca política”. “No es la gestión de un gobernador. Mendoza hace muchos años que viene diluyéndose. Hace 13 años que no crece económicamente”, advirtió el lujanino, aunque remarcó que “el problema no es de estos dos últimos gobiernos radicales”.