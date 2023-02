Mauricio Macri se aleja de su candidatura y el PRO está al borde de la ruptura

“Mauricio aprendió de la elección del 2021, en la que dijo que iba al kiosco y cuando volvió ya le habían preparado la comida y distribuido la mesa”, graficó este miércoles un exministro de María Eugenia Vidal que la acompañó en la presentación de los equipos técnicos que la exgobernadora bonaerense llevaría al poder en caso de ganar las elecciones PASO 2023.

La frase fue lanzada directamente para Horacio Rodríguez Larreta quien esta semana abrió una nueva etapa de guerra interna contra Patricia Bullrich por el tema de las pistolas Taser. Es que hace dos años el actual jefe de Gobierno porteño digitó las candidaturas más importantes en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

“Lo loco de todo esto es que, a pesar del triunfo, al día siguiente parece que se fue a dormir una siesta y no armó nada para este nuevo proceso electoral. No nos juntó, no nos convocó, creyó que ya estaba, y que Mauricio ya estaba listo. Bueno, no pasó”, siguió con su explicación uno de los operadores más importantes que tiene la dupla María Eugenia Vidal (presidenta) - Cristian Ritondo (gobernador).

Que Mauricio Macri haya estado en la presentación de los equipos técnicos de la actual diputada nacional porteña fue, también, un gesto de doble interpretación. Ratificar que ella también está entre sus candidatas más cercanas, y, de paso, dejar cada vez más claro que él no se presentará para su “segundo tiempo”.

El jefe de campaña dispuesto para Vidal por el expresidente es Darío Nieto. A Patricia Bullrich, Macri “le entregó” su máxima referencia política en la actualidad, Hernán Lombardi. “Lo hizo, además, para contrapesar ciertas libertades que advierte en la campaña de su exministra, muy apoyada en gente de Emilio Monzó”, como Marcelo Daletto y Sebastián García De Luca, quien quedó a cargo de la coordinación de la provincia de Buenos Aires.

Larreta, quien lanzó su campaña presidencial con un pedido de apoyo a través de las redes sociales, parece errar en cada intento de campaña. La discusión con Bullrich expuso, además, una increíble descoordinación entre sus propios funcionarios, algo que no puede pasar en un sistema tan aceitado, con tantos especialistas en comunicación. Pura improvisación.

Quizás advirtiendo esto, aunque nunca dejando de pertenecer a la escudería Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli encaró su propia campaña en la provincia de Buenos Aires con un lema que puede tocar el inconsciente de buena parte del Gran Buenos Aires. “Falta Menos”, prendió bien, y que “El Colorado” haya ratificado su candidatura, le dio tranquilidad a los territoriales e intendentes que ya manifestaron su apoyo.

Gastón Di Castilnovo, quien la semana pasada había estado con el expresidente Macri en Cumelén, y que escuchó muchos de sus consejos, este miércoles recibió en su distrito, Ituzaingó, a Santilli. En declaraciones para MDZ, el diputado nacional bonaerense habló sobre las dificultades que genera una discusión tan dura entre los máximos referentes de Juntos por el Cambio.

“Como oposición no podemos hacer lo mismo que hace el oficialismo, que se pelea en cada rincón del poder. Nosotros tenemos que competir y discutir por ideas para que la sociedad pueda elegir”, aseguró Santilli.

A pesar que la mayoría de los dirigentes consultados consideran que es una “locura” la vehemencia con la que están debatiendo y discutiendo Bullrich con Larreta, algo que a pesar de las diferencias que tienen no se percibe que debatan con semejante dureza en la Provincia de Buenos Aires y menos en Capital Federal, son muy pocos los que creen que deben aplicar un freno a semejante desparramo opositor.

“NO HAY LUGAR PARA DIALOGAR CON QUIENES SON PARTE DEL PROBLEMA Y PROFUNDIZAN LA DECADENCIA DE NUESTRO PAÍS. No hay lugar para respuestas tibias ante la triste realidad que sufren los argentinos.”, dijo en Twitter recientemente la presidenta del PRO.

Al parecer, la pelea vendrá para largo.