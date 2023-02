Con un fuerte mensaje para Cristina Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta lanzó su precandidatura para presidente

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, lanzó este miércoles su precandidatura como presidente para las PASO 2023, en un día en el que Mauricio Macri se mostró con María Eugenia Vidal, quien también podría competir en las próximas elecciones en la interna de Juntos por el Cambio.

El lanzamiento del alcalde de CABA se realizó a través de las redes sociales, donde, con un fuerte mensaje visual para Cristina Fernández de Kirchner, confirmó que competirá en la interna del frente opositor al Gobierno de Alberto Fernández.

Es hora de animarnos a transformar el país para siempre. #Hora2023 pic.twitter.com/tnxS3G5fh4 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) February 22, 2023

La imagen que utilizó Horacio Rodríguez Larreta es la del cartel del kilómetro 0 de la Ruta Nacional 40 en Cabo Vírgenes, a 133 kilómetros de Río Gallegos, Santa Cruz. La misma fue acompañada por la frase "es hora de animarnos a transformar el país para siempre".

"La imagen sintetiza la propuesta de Rodríguez Larreta de un camino que sume a todos los argentinos, un camino sin divisiones, de unión y diálogo en un país federal e integrado", informaron desde el equipo de campaña.



En tanto, este jueves al mediodía se difundirá un video con la confirmación de su precandidatura y, por la tarde, Rodríguez Larreta recorrerá el partido bonaerense de Tres de Febrero junto al intendente local, Diego Valenzuela.



El discurso será grabado y trabajado en la mesa política de la jefatura de CABA, en la calle Uspallata de Parque Patricios, para que sea un mensaje en tono presidencial sin dejar de lado tampoco la gestión que todavía conduce en la Ciudad.



También se espera alguna mención al litigio que el distrito porteño mantiene con la Nación por el redireccionamiento de los fondos de la coparticipación federal dirigidos al distrito porteño que el entonces presidente Mauricio Macri amplió en 2016.



Por medio del video, Horacio Rodríguez Larreta corroborará su pretensión de competir en la interna de la alianza opositora por la Casa Rosada, a la que también aspiran Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal.



El anuncio, en tanto, volvió a generar tensiones hacia adentro del PRO ya que desde los sectores ligados a dos de las potenciales contrincantes en una interna partidaria como son Bullrich y Vidal cuestionaron la estrategia electoral elegida por alcalde porteño.



"Es una confirmación que demuestra alguna ansiedad y están acelerando tiempos frente a una sociedad que está preocupada por otras cosas", analizaron desde el equipo de campaña de la presidenta del partido PRO, al tiempo que aseguraron que la exministra de Seguridad "seguirá en su eje con visitas a las provincias y en contacto con la gente".



Por su parte, desde el armado electoral de Vidal -diputada nacional y exgobernadora bonaerense- advirtieron a Télam que no fueron informados del anuncio de Larreta.



Con molestia, señalaron que el lanzamiento "no fue consultado con nadie del PRO, sino que es una decisión de Horacio y de su comando de campaña"; en tanto que agregaron que "no está bien ni mal, cada uno tiene su propia lectura de la realidad".