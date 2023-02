La medida de un intendente y sus concejales para no pagar Ganancias

El 2023 llegó con una suba salarial de bolsillo para el intendente de Rivadavia, el radical Miguel Ronco, sus secretarios y los concejales. Si se los compara con diciembre del año pasado, el sueldo de enero fue de 60.000 pesos más para el jefe comunal; 70.000 para los secretarios y 44.000 para los ediles. La denuncia la hizo el concejal por Sembrar Ricardo Mansur –quien dona una parte de su salario a una institución-, según aseguró a MDZ “el aumento salarial fue aprobado en una sesión en la ante la suba del límite del mínimo no imponible de Ganancias, decidieron reducir el sueldo bruto de algunos funcionarios para que no les alcance y por lo tanto, se les aumentó considerablemente el neto, es decir lo que ganan de bolsillo”. Desde la municipalidad, el secretario de Hacienda Manuel Liberal admitió que habían bajado los sueldos y que ahora no pagarán Ganancias, pero lo despegó de esa intencionalidad.

“No es un aumento de sueldo, es una reducción del sueldo. El tema es que han percibido más de bolsillo es por un tema del Impuesto a las Ganancias que aumentó el mínimo no imponible a nivel nacional. El año pasado los alcanzaba ese impuesto y ahora no. Por eso es que de bolsillo perciben un poco más. El sueldo del intendente se ha reducido. El año pasado cuando se votó el presupuesto 2023 los concejales se plantearon junto con el intendente una reducción del sueldo. El año pasado estaba en 2,7 del mejor sueldo del escalafón municipal que es la clase 13. Para este año, se propuso 2,3 veces sin contar los adicionales remunerativos. Lo que se ha planteado es un aumento de sueldo y fue al revés, es una reducción”, sostuvo Liberal en diálogo con MDZ.

Mansur, quien fue intendente por el radicalismo y en las elecciones de este año intentará volver al cargo por el partido departamental que creó: Sembrar, alertó: “Es la tercera vez que esta gestión modifica la manera en la que funcionarios calculan su sueldo, siempre beneficiándose. Lo hicieron en 2017 y en 2020. Ahora, vuelven a aprobarse un gran aumento”. Como Mansur es concejal, mostró que en el bono del mes de diciembre un sueldo neto aproximado era de $291.000, mientras que los haberes del mes de enero fueron de $335.000, por lo tanto la suba fue de $44.000.

En el mismo sentido, los funcionarios de la municipalidad también recibieron un aumento. “Según los datos publicados en la página web de Rivadavia, el intendente percibió un aumento de $60.000 mientras que los secretarios mejoraron su salario en $70.000. Esto implica que ningún funcionario cobró menos que en diciembre como dicen ellos. Si bien hay una reducción en el sueldo bruto de algunos funcionarios, fue planificado para quedar en el límite del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias para que los ediles que tributaban, hoy queden exentos; por lo que pasaron a cobrar mucho más de bolsillo”, explicó Mansur. "En cambio para los empleados municipales, no hay ninguna mejora", agregó.

Hay que recordar que el impuesto a las Ganancias es un tributo nacional que se paga por ganar un determinado monto de sueldo. El ministro de Economía Sergio Massa subió dos veces el mínimo en los últimos meses. La primera suba fue en noviembre que quienes ganaban $280.792 pagaban ganancias y Massa decidió elevar el mínimo a $330.000. Desde el 1 de enero, se les deduce el impuesto a quienes perciben un sueldo de $404.062.