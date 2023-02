De Marchi tomó una decisión clave ante una posible rebelión en el PRO

Faltaba una hora y 20 minutos para que se termine el lunes feriado de Carnaval y el PRO local, liderado por Omar De Marchi, hizo público un comunicado donde sentó posición sobre la participación del partido dentro del Frente Cambia Mendoza en la primera fecha electoral: los comicios anticipados de los 6 departamentos gobernados por el justicialismo y San Carlos. En medio de la presión de los dirigentes nacionales del partido, y de reclamos de referentes locales, decidió dar libertad de acción para que quienes quieran participar dentro del Frente oficialista Cambia Mendoza en esas elecciones, lo hagan. De esta manera, De Marchi se descuadra de la estrategia del oficialismo en el primer round del 2023.

Además, el actual diputado nacional mantuvo su posición de anunciar si competirá como precandidato a gobernador por fuera o por dentro del Frente Cambia Mendoza cerca de la fecha máxima para conformar las alianzas para los comicios provinciales (12 de abril) y se negó a hacerlo antes como reclama el radicalismo, que es su principal socio político. “El PRO de Mendoza va a priorizar el proyecto de transformación provincial y nacional, y por ello sugiere dar libertad de acción al PRO en cada unos de esos 7 Departamentos, para que decidan integrar o no listas del Frente Cambia Mendoza de acuerdo a la realidad propia de cada una de esas localidades. Esta solución se aplicó en varias provincias del país, entre ellas Santa Fe en la elección anterior, donde en decenas de municipios el PRO compitió por fuera del Frente “Juntos por el Cambio”, con el agravante de que las elecciones no eran desdobladas y la coincidencia del nombre del Frente era total”, sostuvo en el texto que publicó anoche.

La semana pasada, en medio del proceso en el cual De Marchi está decidiendo si se va o se queda del Frente Cambia Mendoza, surgió la versión desde adentro de sus filas de que el PRO no participaría de las elecciones de los departamentos de San Rafael, Lavalle, Tunuyán, La Paz, Santa Rosa, Maipú y San Carlos. Por decisión de las intendencias, en esas comunas se elegirán jefes comunales y concejales en las primarias del 30 de abril y generales del 3 de septiembre. Ese anuncio que aparentemente el PRO iba a hacer esta semana generó malestar en la dirigencia nacional del PRO- Patricia Bullrich, la presidenta del partido está dispuesta a impulsar la intervención de la fuerza mendocina- y además, referentes departamentales de su propio sector reclamaron ante la posible decisión de no ser parte de las elecciones, de acuerdo a lo que contaron a MDZ desde el entorno de De Marchi.

Las especulaciones sobre la no participación del PRO en las elecciones departamentales fueron varias. Ante una salida del Frente Cambia Mendoza, no participar de los comicios en esos 7 departamentos sería un guiño para los jefes comunales que adelantaron la fecha electoral, quienes podrían ser sus posibles socios en la elección provincial (salvo los kirchneristas). Pero por otro lado, hubo dirigentes que apuntaron a que como se sabe, es casi un hecho que los oficialismos ganarán esos comicios, y por lo tanto, De Marchi no querría ser parte de un 7 a 0 en contra.Finalmente este lunes, con la firma del presidente del partido, el diputado nacional Alvaro Martínez quien es un hombre muy cercano a De Marchi y de otras autoridades de peso, el PRO decidió dar libertad de acción a cada departamento.

En ese mismo texto, no ahorró críticas al radicalismo. "A nivel provincial, por alguna razón el radicalismo siempre se ha negado a constituir “Juntos por el Cambio” y ha preferido un armado propio llamado “Cambia Mendoza” que incluye a varios partidos con antigua o actual pertenencia al kirchnerismo en lo nacional, como Libres del Sur y el Frente Renovador de Sergio Massa. De este frente se han ido desprendiendo varios de sus partidos fundadores como la Coalición Cívica y el Partido Demócrata", sostuvo. Esos dos partidos no conforman el frente oficialista y estarían dispuestos a integrar una futura alianza que lleve a De Marchi como precandidato a gobernador.

Luego del comunicado, hubo críticas por parte de dirigentes del PRO alejados de la conducción quienes cuestionaron la falta de marco institucioanal a la determinación sobre los comicios departamentales.

Desde @ProMzaOK damos libertad de acción al PRO de cada uno de los 7 Departamentos que desdoblan elecciones.



Con respecto a la conformación de Frentes Provinciales, nos ajustamos al calendario cuya fecha es el 12 de abril.



Hablemos de los temas de Mendoza, no de la política. pic.twitter.com/Npxmaqy5Gq — Álvaro Martínez (@lMartinezAlvaro) February 21, 2023

Cuatro de los 5 que firman la posición política del @ProMzaOK para las elecciones de los municipios que adelantan, son legisladores/ra producto del Frente Cambia. Incoherentes. Y dicen "Damos". Rara forma de compromiso. @FrenteCambiaMza pic.twitter.com/AILDsByXRw — Cecilia Páez (@CeciPaezOK) February 21, 2023