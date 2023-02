La UCR se prepara para la decisión más importante de los últimos años

La Unión Cívica Radical (UCR) se encamina hacia una dialéctica de gran determinación en lo que respecta al armado electoral de este año. La Convención Nacional radical entrante es la instancia definitoria en términos de alianza conjunta con Propuesta Republicana (PRO), Coalición Cívica-ARI (CC-ARI) y Encuentro Republicano Federal (ERF) para encabezar las elecciones.

La asamblea de Gualeguaychú del 2015 tuvo un peso específico la historia argentina. Ésta terminó por cerrar el acuerdo de coalición junto con el PRO y la Coalición Cívica y encaminó lo que fue Cambiemos. Esta postura respecto al marco de alianzas fue encabezado por el candidato presidencial, Ernesto Sanz, y obtuvo 188 votos positivos.

La postura -opuesta- del diputado Julio Cobos, el embajador en España, Ricardo Alfonsín, y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, alcanzó 114 votos. Éstos proponían alinearse con el Frente Renovador del actual ministro de Economía, Sergio Massa, y el socialismo y el Gen. Los convencionales presentes fueron 330 de un total de 337.

La estadística de la votación del 2015 es la siguiente. Los votantes a favor de la alianza denominada Cambiemos significaban el 56,96% del total. Los sufragios que apoyaron la inclusión de Sergio Massa terminaron representando al 34,54%. Los votos en blanco fueron del 8,5%.

Convención Nacional de la UCR en la ciudad de Gualeguaychú.

Desde el radicalismo le informaron a MDZ que la Convención Nacional del 2023 no tiene una fecha definida pero se estima que sea entre marzo y abril. La asamblea deberá ser convocada por el presidente de la URC, Gerardo Morales, y coordinada con los dirigentes de la autoridad superior del partido con 20 días de anticipación.

El acuerdo de mayor vigencia es el proclamado en la Convención Nacional de 2022. En ésta, se emitió un documento en el cual se ratificó la pertenencia del partido a la coalición de Juntos por el Cambio. El cambio de nombre podría ser una posibilidad para este año y también la sumatoria de algún partido.

Un dirigente de alto rango radical dialogó con este diario sobre los eventuales escenarios. Éste indicó: "La convención de 2023 va a ratificar o introducir un cambio. No se puede saber de antemano qué va a pasar. Hay mucha especulación en cuanto a lo que quiere el partido radical. Y no todos quieren lo mismo en un partido horizontal como este. El conjunto de convencionales es el que decide con mayoría cuál será el futuro del partido. Cada convencional tiene un pensamiento particular".

La cuestión de diagrama de las opciones del radicalismo será clarificada cercano a la fecha. "En 2015 había sólo 2. Una era incluyendo a Massa y la otra iba por excluirlo. Había una propuesta que no incluía alianzas creo. A veces se recuerda a la convención de 2015 como coalición con Macri o nada pero no fue así. Era con Massa, postura de Morales, y sin él. Fue pareja la votación", agregó el radical. Unión Cívica Radical (UCR).

La decisión de Macri tiene un punto de poder fuerte en lo que respecta a los radicales. Diversos sectores de la UCR le indicaron a MDZ que si Macri se presenta hay menos chances de que el radicalismo acompañe en comparación a si el candidato es otro. Se trata del lugar que quiere tener el radicalismo en el próximo gobierno en caso de ganar las elecciones. Éstos quieren tener una posición de liderazgo en la coalición y destacan que "es imposible que Macri acepte ir segundo de un radical".

La cuestión descansa entonces en la predisposición del radicalismo actual en términos de intención de volver a acordar con el PRO. Los candidatos y las variables de acuerdo quedan en las manos de las diferentes posturas que adquieran los diversos sectores de la UCR. Los principales eslabones con aspiraciones presidenciales son el diputado nacional Facundo Manes y Gerardo Morales.

Las diferencias en las provincias de Río Negro, Mendoza, Córdoba, Chubut, Neuquén, La Rioja y Tucumán son otro punto de fuerza. "En Río Negro se rompió la convención a nivel provincial. En Mendoza el PRO quiere cierta independencia del radicalismo. Si se divide la coalición hay riesgo electoral", señalaron desde el radicalismo.