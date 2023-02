Alfredo Cornejo ponderó las PASO en Mendoza y volvió a cargar contra Omar De Marchi

El senador nacional Alfredo Cornejo volvió a referirse a la campaña y el calendario electoral. Este último, Rodolfo Suarez ya confirmó que estará desdoblado de la Nación; con fechas para el 11 de junio en primera instancia, mientras que las generales serán el 24 de septiembre.

Tras el decreto, el exgobernador radical indicó en declaraciones televisivas que: "La situación de Mendoza es diferente a otras provincias que tienen distintos regímenes electorales. La mayoría de las provincias hoy no tiene PASO, entonces tienen que hacer un reglamento de resolución de conflictos que mantenga unida a la fuerza".

"El reglamento que se definió en la mesa nacional de Juntos por el Cambio es que haya una interna abierta entre todos los afiliados a los partidos que integran el frente y se habilita a votar esa interna a todos los partidos independientes. Ese es el caso de Córdoba, Tucumán, Río Negro, Chubut, Salta y otras provincias donde no había PASO o se eliminó", agregó Cornejo.

El legislador nuevamente le marcó la cancha a Omar De Marchi, candidato a la gobernación por el PRO que todavía no define si irá por fuera de Cambia Mendoza o si competirá en las PASO por dentro del frente oficialista. "En esa cláusula se explica que quien no está dentro de ese frente no puede usar el nombre de Juntos por el cambio. En Mendoza es distinto, nosotros tenemos PASO y boleta única. De Marchi después puede competir por dentro, ya si va por fuera es su decisión", aseguró.

Además, sobre las elecciones primarias manifestó: "El kirchnerismo manipula las reglas y hace que todo sea difícil en todas las provincias. En cuatro provincias se eliminaron las PASO buscando generar conflictos en el interior de Juntos por el Cambio. Tenemos que ser muy creativos para representar el voto de toda la oposición y eso requiere negociaciones con todos los representantes del voto opositor".