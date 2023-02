Omar De Marchi aseguró que "subestiman" la interna y le dedicó duras palabras a Alfredo Cornejo

La interna del Cambia Mendoza entra en su recta final y la semana entrante se anticipa como una de fuertes definiciones. Son momentos dramáticos para el frente oficialista, agitados por la decisión de Omar De Marchi de abrirse y competir contra Alfredo Cornejo con una fuerza política nueva que hasta podría contar con peronistas. Al respecto, el líder del PRO aseguró que "se subestima el nivel de tensión" que hay en la provincia respecto a esto.

"Los que formamos inicialmente Cambia Mendoza todavía estamos discutiendo cuál es el frente que hay que articular para que compita en las próximas elecciones provinciales. Sabemos que las alianzas que formemos tienen que ser sostenidas con planes de gobierno, no solo juntando personas", esbozó De Marchi a Radio Perfil.

El diputado nacional y precandidato a gobernador de Mendoza por una frente que todavía no está definido aseguró que "ahora necesitamos una potencia mayor para transformar a la provincia" tras hacer referencia a que el radicalismo gobierna hace 7 años en estas latitudes.

De Marchi explicó que "los proyectos políticos no se pueden basar en una sola persona, sino en estrategias". Y lanzó que "no habla bien del radicalismo que si no era Cornejo, quizás no había nadie que pueda liderar en la provincia".

Omar De Marchi.

Y luego hizo referencia a que "la incursión de Cornejo a nivel nacional fue un fracaso y por eso vuelve a refugiarse en Mendoza". Indicó que "Cornejo supo estar al frente de la conducción del radicalismo a nivel nacional y no pudo desarrollar un proyecto de gobierno".

Sobre la posibilidad de una interna Cornejo-De Marchi, el referente del PRO provincial anticipó que "puede existir la posibilidad de que se articulen dos frentes en Mendoza y que podamos competir cotejando ideas y planes, sin necesidad de una discusión personal". Y luego, le bajó el precio al peso del kirchnerismo en la provincia: "Están reducidos a una expectativa mínima".

De Marchi define los detalles un posible nuevo frente.

"No somos ni oposición ni oficialismo", se despachó De Marchi, que definió a su posible nuevo espacio como un lugar donde "nos paramos en la vereda de la objetividad, planteando con datos lo que debe mejorarse. Hace 12 años que no crecemos económicamente y tenemos 5 puntos más de pobreza que la media nacional. Hay muchos escenarios que, con la misma macroeconomía, están mejor que nosotros".