Mapuches de Mendoza denunciaron odio racial y pidieron suspender la caravana de este sábado

Este sábado 18 de febrero se llevará a cabo una caravana en toda la provincia contra el reconocimiento de tierras a comunidades mapuches que hizo el Gobierno nacional en las localidades de Los Molles, Malargüe, y El Sosneado, San Rafael. La manifestación comenzará a las 10 de la mañana y tiene distintas concentraciones. Desde la comunidad mapuche respondieron con un contundente comunicado.

Si bien el pedido de los convocantes es que la marcha sea pacífica, la respuesta de la comunidad mapuche remarca que: "Denunciemos colectivamente esta campaña mediática política electoral que tiene como objetivo provocar un retroceso en el reconocimiento de los Derechos adquiridos por los Pueblos Naciones Indígenas Originarios en el Estado argentino".

"El Gobierno provincial y algunos intendentes municipales en la actual provincia de Mendoza, de distinto signo político, están profundizando una ruptura del pacto democrático, promoviendo una campaña de discriminación y negacionismo, con falsas noticias que sistemáticamente un grupo de organizaciones locales como Cámaras de Comercio o la Sociedad Rural, han tomado para llegar al punto de convocar a la ciudadanía a realizar actos delictivos levantando consignas de odio racial y violencia contra el pueblo mapuche", agregaron.

"El trasfondo de esta campaña se nutre de los intereses corporativos de cierto empresariado con poder político y mediático, que intenta abrir camino para profundizar el modelo extractivista y de saqueo de los bienes naturales. Abundando las acusaciones contra nuestros Pu Lof, pero son estos grupos concentrados quienes retienen cientos de miles de hectáreas como grandes latifundios, donde intentan desarrollar sus “inversiones”, y es por esto que las comunidades indígenas y pobladores originarios campesinos se convierten en sus enemigos", sostiene el comunicado.

Y remarcan que: "Lejos de victimizarnos, venimos desarrollando, y seguiremos haciéndolo, diferentes actos administrativos y denuncias penales con el fin de establecer claramente los aspectos puntuales y hechos, tanto mediáticos como políticos, que podrían recaer en una asociación ilicita para cometer delitos".

"Este sábado 18 de febrero de 2023 se ha convocado a una caravana, con consignas varias, pero planteando la no existencia del pueblo mapuche, o contradictoriamente hablando de maputruchos o seudo mapuches; medios de comunicación locales y nacionales han servido de portavoz para aumentar la convocatoria y sembrar el temor en zonas donde se encuentran las familias de las comunidades pu Lof Mapuche en el Sur de Mendoza".

Y comentaron que solicitaron que la caravana sea impedida, aunque no tuvieron respuesta al respecto. "Si bien hemos solicitado al Ministerio Público Fiscal de la provincia de Mendoza las garantías necesarias y la necesidad de impedir esta convocatoria, no hemos recibido una respuesta clara. Desde nuestra organización hemos hablado con cada lof-comunidad para que no se responda a ningún tipo de provocación, y reuniremos cada una de las pruebas de cualquier acto violento para ampliar nuestras denuncias".