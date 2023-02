El nombre de Elisa Carrió está en la lista del Frente de Todos: ¿Dirá o no presente en la comisión de Juicio Político?

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados avanzará la semana próxima con la primera de las audiencias en las que se recibirán testimonios de jueces y funcionarios judiciales, en un paso fundamental para la sustanciación del proceso que se lleva a cabo contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia, impulsado por el presidente Alberto Fernández y una docena de gobernadores.

La presidenta de la Comisión, la oficialista entrerriana Carolina Gaillard, convocó a los 31 integrantes del cuerpo para el próximo jueves 23 de febrero desde las 11, en un nuevo encuentro parlamentario desde que se inició el proceso, a fines de enero.

Una de las citadas a declarar será Elisa Carrió ya que la líder de la Coalición Cívica figura en la lista de testigos que el Frente de Todos aprobó el pasado jueves. Lo que aun no se sabe es el día en que Lilita se presentará ante la comisión de Juicio Político.

El nombre de Carrió figura en la lista de 18 testigos que presentó el diputado kirchnerista Rodolfo Taihade. Y si bien desde el entorno de Lilita dicen que aun no ha sido citada por la comisión, la exdiputada no tendrá problema en presentarse ya que entiende que el Frente de Todos no tiene los números que le den los dos tercios para aprobar las destituciones en la Cámara Baja.

Sabido es que Elisa Carrió desde hace un tiempo a la fecha tiene entre ceja y ceja a Ricardo Lorenzetti por las supuestas irregularidades presupuestarias durante su presidencia en la Corte Suprema, por lo que desde la Coalición Cívica ya habían pedido un juicio político sobre el magistrado.

Lo llamativo es que Carrió no es incluida en la lista por ese caso puntual, sino por el juicio político de 2002 contra los jueces Julio Nazareno y Eduardo Moliné O´Connor, ya que la referente de la Coalición Cívica firmó aquel dictamen en el que, entre otras cosas, los jueces fueron imputados por mal desempeño ya que se habían votado y autovotado como presidente y vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia.

A la extensa lista de testimonios pedidos en la resolución aprobada el 9 de febrero se fueron agregando nuevos nombres solicitados tanto del oficialismo como de la oposición.



Durante la jornada del pasado jueves, el Frente de Todos, a través del diputado Rodolfo Tailhade, propuso que se incorporen a la lista los jueces federales Alejo Ramos Padilla y Sebastián Ramos, así como el fiscal federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques.



Todos ellos tuvieron intervención en la polémica surgida por el porcentaje de los fondos coparticipables dirigido al distrito porteño que el entonces presidente Mauricio Macri incrementó en 2016 y que años después redujo el actual jefe de Estado, una controversia que llegó a la Corte Suprema tras una presentación de Horacio Rodríguez Larreta.



Los jueces Ramos y Ramos Padilla, que recibieron denuncias sobre la presunta connivencia entre el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y la administración de la Ciudad, concurrirán a la audiencia del próximo jueves.



Los dos magistrados tuvieron en sus manos las causas sobre el cruce de chats por la aplicación Telegram que mantuvieron Silvio Robles, vocero y principal colaborador de Rosatti, y Marcelo D'Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño de licencia, en las vísperas del fallo sobre coparticipación que benefició a la Capital Federal.

El oficialismo decidió avanzar con esa línea de investigación pese a que el juez Sebastián Ramos falló, en primera instancia, que los mensajes entre ambos fueron obtenidos de manera ilegal y que, por lo tanto, no deberían ser utilizados como prueba.



Mahiques, quien concurrirá el jueves 2 de marzo a la comisión, fue citado por Tailhade para que dé testimonio sobre lo sucedido en su último cumpleaños, al que habrían concurrido juntos D'Alessandro y Robles, en virtud de la filtración de videos de esa reunión social.

La comparencia de esos funcionarios judiciales debería estar asegurada a partir de lo establecido por el reglamento de la comisión, leído por Gaillard, que establece que los testigos que sean citados están obligados a comparecer y, si se negaran, pueden llegar a ser traídos por la fuerza pública; mientras que aquellos que tengan causas penales pueden negarse a declarar.

Tampoco están obligados a declarar quienes ejerzan el cargo de presidente y vicepresidente de la Nación. No obstante, una moción del titular del Interbloque Federal, el peronista Alejandro Rodríguez, para que se convoque a Alberto Fernández, quien impulsó el procedimiento en el Congreso, fue rechazada gracias a la mayoría que el Frente de Todos posee en la Comisión.

Aunque el foco de la reunión del próximo jueves estará puesto sobre los magistrados, también se tomará declaración a varios funcionarios judiciales que trabajan en el ámbito de la Corte Suprema.

La lista aprobada por los diputados tiene los nombres de Cristian Abritta, extitular de la Secretaría Judicial N°5, actualmente inexistente en el organigrama de la Corte Suprema; Sergio Rubén Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación, dependiente de la Secretaría General de Administración; Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz, de la Secretaría Judicial N°2 Previsional; y Alejandro Daniel Rodríguez, de la Secretaría de Juicios Originarios.

Asimismo, de la vocalía de Horacio Rosatti serán llamados Roberto Miguel Ángel Saggese y Adriana Norma Valinotti; mientras que, a propuesta de la diputada de la Coalición Cívica-ARI Paula Oliveto, se convocará a Mario Cimadevilla, exsenador y exintegrante del Consejo de la Magistratura, en el marco del pedido de juicio político que esa agrupación -integrante de Juntos por el Cambio- promueve contra el juez Ricardo Lorenzetti.