Ramiro Marra, el alfil de Javier Milei, volvió a pedir el uso de las pistolas Taser

Tras publicar un video incentivando el uso de las pistolas Taser, el diputado porteño de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, volvió al ojo público. El experto en finanzas se basó en el argumento de protección de la fuerza policial y destacó que no es aplicable en la actualidad "por culpa de los políticos".

"Tengo una acá conmigo. Los policías no pueden utilizarla por culpa de los políticos. Con esto salvaríamos la vida de los policías. Las Taser ayudarían a bajar la delincuencia. Con esta pistola no estaríamos hablando de tantos policías muertos. Es una herramienta de trabajo, hay que utilizarla", declaró Marra en sus redes sociales, mientras mostraba una pistola de esas características.



“Basta de exponer a nuestros policías y no dejarlos trabajar con libertad”, fue el mensaje que acompañó al video posteado por el legislador por La Libertad Avanza.

El bloque liberal ya se había manifestado al respecto con un proyecto de ley presentado en mayo del año pasado por los legisladores liberales, Oscar Zago y Rebeca Fleitas, con el objetivo de implementar en la policía de la Ciudad el uso de las pistolas Taser.

Los diputados de Javier Milei también impulsaron el uso de las pistolas Taser en la provincia de Buenos Aires. El legislador de Avanza Libertad, Nahuel Sotelo, recordó ayer su propuesta y aprovechó para criticar a la primera oposición.

"Sin comunicados, sin tantos tweets y sin tanto show. Yo propuse la implementación de las Taser y además les dije, ahí mismo a los de Juntos, que si ellos querían presentar el proyecto yo no tenia problema y se los votaba! ¿Saben que? Ni siquiera hicieron eso. Que no te mientan", expresó Sotelo.

"Espero que este proyecto no se duerma en una comisión, sino que se empiece a tratar. No nos importa quién lo presente. Lo vamos a apoyar y aplaudir igual. La sociedad lo pide. Este proyecto surge para defender al individuo y a las fuerzas de seguridad", sentenció el diputado bonaerense en la Legislatura.