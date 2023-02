Ulpiano Suarez adelantó cuándo se levantará el acampe piquetero y anunció sanciones

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, cargó contra el Gobierno nacional por el acampe piquetero de este jueves en la Plaza Independencia en reclamo por los recortes en los planes sociales. El jefe comunal explicó por qué no se pudo evitar la instalación de carpas con manifestantes en el espacio verde del centro mendocino pero advirtió que al mediodía se levantará el acampe. Asimismo, resaltó que se aplicarán sanciones y se denunció a los organizadores.

El movimiento Unidad Piquetera realizó una movilización este miércoles que culminó con un acampe en la Plaza Independencia que se extiende hasta este jueves. Los manifestantes protestan por las bajas y suspensiones en el programa Potenciar Trabajo, que administra el Ministerio de Desarrollo Social, conducido por la ministra Victoria Tolosa Paz.

Ulpiano Suarez expresó su malestar por el acampe y cargó con furia contra el kirchnerismo, al que responsabilizó por la medida de fuerza adoptada por los organizaciones piqueteras.

En diálogo con MDZ, el jefe comunal capitalino manifestó que “labramos actas por le corte y el acampe. Durante la mañana hicimos la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal. Estuvo personal municipal, el secretario de Seguridad, el director de Tránsito, preventores, otros funcionarios y el fiscal de turno. El fiscal identificó a algunas personas e inició una causa contra ellos”.

Respecto de la continuidad de la protesta, Suarez indicó que “en el transcurso de la mañana van a empezar a levantar el acampe para despejar la zona al mediodía. Una vez que despejen la zona vamos a labrar las actas de constatación por le estado en que quedó la plaza, porque hubo daños y vandalización, así que vamos a ir contra los responsables”.

El intendente explicó las razones por las cuales no se pudo evitar la instalación de los manifestantes en la Plaza Independencia. “Eran entre 1.500 y 2.000 personas. Tienen una logística ya preparada porque caen con carpas y metieron un camión sin identificación con baños químicos. Cuando el personal municipal quiso impedirlo no pudo y hubo amenazas, de hecho, el director de Tránsito del municipio formuló una denuncia por amenazas hacia distintos referentes ante la Comisaría 3º. Había muchas familias, muchos menores, hubo momentos de tensión. Lamentablemente no se pudo evitar el acampe”, señaló.

Por otra parte, el jefe comunal descartó que se esté analizando vallar la plaza para evitar este tipo de situaciones. “Vamos a terminar pagando los vecinos de Capital el vallado de un plaza para evitar un acampe cuando el principal responsable de esto es el Gobierno de Alberto Fernández. En esta puja por planes sociales los que pagamos las consecuencias somos los que trabajamos. No podemos dejar que esto se naturalice. Desde la Ciudad vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer, las denuncias correspondientes e involucrarnos”, concluyó.

Por otro lado, desde el Ministerio Público Fiscal también expresaron en el lugar del hecho que hubo malestar porque se enviaron menos de 20 policías cuando se estaba organizando el acampe, ya que se habían solicitado mayor presencia policial para disuadir y que se pueda haber evitado.