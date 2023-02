Los pasos que dará la UCR en Carnaval para que Omar De Marchi se defina

La disputa entre la UCR y el candidato a gobernador del PRO Omar De Marchi, parece llegar a su recta final. El radicalismo pretende que como lo hicieron casi todas las fuerzas ayer miércoles 15, y hasta el 22, es decir, hasta el día posterior al Carnaval, los partidos que decidan conformar el Frente Cambia Mendoza en todas las elecciones que habrá este año, estampen la firma como confirmación de que serán parte, amparados en que el 1 de marzo vence el plazo en la justicia electoral para presentar los frentes electorales para los comicios adelantados de 7 municipios. “Queremos que en todas las elecciones, tanto municipales como provinciales el Frente sea el mismo”, sostienen como estrategia electoral. Aseguran además, que el PRO se quedará dentro de Cambia Mendoza por orden nacional, es decir que si De Marchi se va, lo hará sin el sello.

Por zoom, el martes pasado a la noche dirigentes del PRO nacional apuntaron a que el partido esté adentro de Cambia Mendoza. Es decir que todo indica que habrá un mandato nacional para que se dé esa situación y por lo tanto si De Marchi abandona el Frente, también deberá dejar el partido. Incluso creen que no sólo los dirigentes del PRO que están trabajando con el radicalismo se quedarán en la fuerza, sino otros que finalmente no se “animen” a dar el salto que darïa De Marchi. Esa situación está siendo evaluada en el entorno del diputado nacional ya que en una reunión ocurrida hace 15 días entre demarchistas y los posibles partidos con los que armarían un nuevo frente electoral (el PD, Libertarios, Encuentro, etc) se habló sobre qué agrupaciones contarían con la personería jurídica para poder constituirse legalmente como alianza ante la posibilidad de no contar con el nombre del PRO y mucho menos con el de Juntos con el Cambio y sus derivadas denominaciones.

Con ese contexto, las autoridades de la UCR seguirán adelante en los próximos días e incluso abarcarán los feriados de Carnaval que serán clave para las definiciones. Plantean que aunque sólo vence el plazo para presentarse como frente en los departamentos que anticiparon las elecciones, deben ir a todos los comicios con el nombre "Cambia Mendoza" como una manera de provincializar la campaña, a contramano del PJ que busca municipalizarla. Esa es la razón que dan ante el cuestionamiento de algunos dirigentes del PRO sobre los límites temporales que han marcado para que definan si se van o se quedan en Cambia Mendoza.

Algunos radicales hablan de la posibilidad de una invitación al diálogo por parte del presidente del radicalismo Tadeo García Zalazar (el intendente de Godoy Cruz, quien responde políticamente al precandidato a gobernador Alfredo Cornejo) al diputado nacional Alvaro Martínez, quien preside el PRO, para agotar las chances antes de la posible ruptura. Sin embargo los pronósticos más pesimistas aseguran que ese encuentro no se va a dar y apuntan a otras situaciones drásticas que podrían existir en el futuro próximo, como una intervención del PRO local por parte del partido a nivel nacional. Simplemente, para garantizar que de esta manera la versión provincial del partido se encolumne en la estrategia nacional y vaya por dentro de Cambia Mendoza.

En medio de estos días decisivos, corrió la versión de una reunión ampliada, una especie de asamblea, del PRO local (que sería el 24) pero fue negada por parte de referentes partidarios ante la consulta de MDZ. Por esos días, arribarán a Mendoza Eduardo Macchiavelli y Federico Angelini, dos dirigentes de peso del PRO nacional, para dialogar con De Marchi. Por lo tanto, el Carnaval y sus días sucesivos traerán las definiciones para el futuro de Cambia Mendoza.