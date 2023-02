En medio del clima violento en Rosario, Alberto Fernández se reunió con el intendente Pablo Javkin

El presidente Alberto Fernández recibió este jueves al intendente de la ciudad santafesina de Rosario, Pablo Javkin, en el marco de una nueva escalara de violencia narco en la zona.

"Me reuní con el presidente Alberto Fernández, Agustín Rossi, y Victoria Tolosa Paz. El grave problema de violencia que vivimos en Rosario requiere acciones sobre el territorio, urbanas y de seguridad", señaló Javkin.

En su cuenta de la red social Twitter, el intendente de Rosario sostuvo: "Es importante que el Presidente me haya confirmado la decisión de profundizar la ayuda nacional".

Tanto el intendente de Rosario como el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, reclaman al gobierno nacional mayor acción y colaboración de las fuerzas federales en el territorio provincial.

La ciudad de Rosario es la zona más caliente del narcotráfico en todo el país, con constantes ataques y episodios de violencia entre bandas.

Esta semana, tras cruces entre Perotti y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, el presidente se reunió en Casa Rosada con el gobernador de Santa Fe, ante quien también se comprometió a reforzar la ayuda. El narcotráfico es un delito federal, de allí el pedido de las autoridades santafesinas al gobierno central.

La discusión entre Aníbal Fernández y Omar Perotti

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, cruzó al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, por la violencia que azota a la ciudad de Rosario al señalar que "el problema" lo tiene que resolver el funcionario con "su Policía".

"El problema lo tiene él, entonces que lo resuelva con su Policía y nosotros lo ayudamos de la mejor manera", planteó Aníbal Fernández, luego de que Omar Perotti expusiera que el ministro "sigue sin entender la realidad".

Tras una serie de idas y vueltas, el funcionario de la administración de Alberto Fernández aseguró que el mandatario provincial debe resolver, a través de la policial de la provincia, la situación y desde Nación, ayudar en el combate.

"El Gobernador no entiende de Seguridad, que opine que no alcanza (con los efectivos de las fuerzas de seguridad) es casi una burla. No lo entiende, es su provincia y su Policía".