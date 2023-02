Quién es Mila Zurbriggen, la militante liberal que acusa a Javier Milei de casta

Mila Zurbriggen, presidenta de la agrupación juvenil Generación Libertaria, acusó a Javier Milei de tener comportamientos de casta dentro de La Libertad Avanza. Se trata de una joven formoseña de 23 años que militó la campaña del economista hasta que notó irregularidades dentro del armado.

La referente fue designada presidenta de la juventud de La Libertad Avanza por el armador Carlos Kikuchi y por Karina Milei. Por los pasillos liberales se comenta que "fue potenciada y luego le soltaron la mano" y que nunca tuvo mucha relación con Javier Milei.

Fue presentada como presidenta juvenil de LLA en un acto en la provincia de Córdoba el sábado 25 de junio del 2022. 15 días antes aproximadamente del quiebre interno del expuntero político de Milei, Carlos Maslatón.

Programación del acto de LLA en la provincia de Córdoba el 25 de junio de 2022.

Zurbriggen se queja del destrato hacia la juventud liberal y de la forma en la que se asignan los lugares de poder. Nadie le prometió un cargo y cree que se debe dirimir todo a través de la meritocracia. Luego destapó que "acá ponen mucha gente a dedo".

La referente liberal juvenil contó la situación particular que vivió con el abogado de Milei: "Me apretó para que le dé mis militantes. Me dijo que no iba a llegar a nada en el espacio".

Aclaró también su declaración sobre favores sexuales aludiendo a que "hay un grupo de mujeres -dos rubias y dos morochas- que suben fotos sin ropa y están en lugares importantes sin ningún mérito".

Entrevista

- ¿Por qué hacés la denuncia?

- Hago la denuncia porque me siento indignada por lo que pasa con la juventud del espacio de Milei. Estamos siendo dejados de lado.

- ¿Qué irregularidades destacás en específico?

- Denuncio cosas que no están bien en el frente. Desde cómo se eligen las candidaturas hasta cómo ponen a las personas en los cargos que hay. El lugar que se le da a la juventud y la desorganización que hay en el frente. No hay orden ni seriedad.

- ¿Qué te prometieron y qué fue lo que pasó?

- Nadie me prometió nada. Ni un cargo ni nada. Creo que en todos los espacios políticos se tiene que dar desde la meritocracia. Acá no ocurre en muchos casos. Ponen mucha gente a dedo. Está muy mal.

- ¿A qué te referís con favores sexuales en busca de cargos?

- ¿A qué me refiero con favores sexuales en busca de cargos? Es básicamente que hay un grupo de mujeres -dos rubias y dos morochas- que suben fotos sin ropa y están en lugares importantes sin ningún mérito. Es indignante. Tengo que decir que esas personas no son idóneas, pasaron por encima de mucha militancia.

- ¿Cómo fue la situación que nombraste con el abogado de Milei?

- La situación con el abogado de Milei fue muy fea. Se habló de ir a tomar un café pero terminamos en un auto. Me apretó para que le dé mis militantes. Me dijo que no iba a llegar a nada en el espacio y que como Javier no le había pagado, le iba a pagar con un lugar en la lista. Supuestamente Javier le dijo que tenía que armar algo en términos de estructura política. Él quiso robarme la militancia.

- ¿Qué imagen te queda de Javier Milei luego de lo sucedido?

- Hasta el último momento hablé con Javier y fui leal. Le traté de transmitir mis inquietudes y siempre fui directa. La imagen que me queda es que creo que tiene que aprender a escuchar. Sus ideales son muy buenos pero no estoy segura de cuánto pueda dirigir un frente con todo lo que ocurre y cómo él se maneja. Creo que hemos sido leales los jóvenes pero él no con nosotros. Se genera un quiebre importante.

Charla de café

Los debates liberales corren con fluidez en la madrugada porteña del 14 de febrero. La crítica juvenil nace de un sentimiento de destrato. "Se genera una idea de que estamos para la nada misma. Muchos de la juventud ya están recibidos de abogados, marketing, ciencias políticas, etc. No se puede dejar gente valiosa afuera", lanzó la joven liberal.

Luego agregó: "Todas las fallas son solucionables. Hay gente valiosa. Igualmente ya no quiero pertenecer después de lo que dijo Javier en la televisión. Otro tema que quiero dejar en claro: todo se lo planteé a Javier y a Karina. Creía que podía hacer mucho más para que la juventud llegue alto".

"Miedo. Es lo que sucede. Puedo decir que no dura mucho el miedo. Lo mejor es que te amen antes de que te teman pero bueno, es su forma de liderar. No quiero que digan que Carlos (Maslatón) me está pagando. Nadie me pagó por decir esto y no me beneficié en nada. No soy la única persona que planteó esto", sentenció Zurbriggen.

Carlos Maslatón acomoda su silla en el Kavanagh y asoma al micrófono la frase: "¿Qué es esto de que no se puede hacer una crítica porque te bloquean y no te dan like?".

El expuntero político luego destaca: "Milei me acusó de que Zurbriggen pertenece a mi sector. Ella pertenece al oficialismo. Está con Kikuchi y Karina". El abogado por último expresó: "Es cuestión de tiempo. Hay que sentarse a esperar. En junio va a ser una catástrofe".