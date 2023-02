La rebelión de los dirigentes del PRO ante las indefiniciones de Juntos por el Cambio

Diego Santilli confirmó su candidatura a gobernador por la provincia de Buenos Aires tras el anticipo de MDZ. Lo hará mañana a través de las redes sociales y con el lema "Falta menos".

En la tarde de ayer, Santilli se juntó con un grupo de periodistas. Al encuentro llegó con mucha cautela. La campaña bonaerense le está pegando duro en toda su humanidad. Hace un mes, en La Matanza, su segundo hogar por el tiempo que pasa en el municipio más poblado del país y donde jamás perdió el peronismo, casi se rompe la cara luego de tropezar en medio de una de las calles del barrio Esperanza, en la zona más límite de la localidad. En esta oportunidad, la campaña lo llevó a una actividad social en Mar del Plata y, en el medio del juego de pádel al cual fue invitado, se quebró dos costillas.

Recuperado, dio algunas impresiones de cómo gestionar la Provincia en caso de ser gobernador. Deslizó que promoverá la descentralización de algunos presupuestos directamente a los municipios, fundamentalmente los vinculados con la salud. También dejó en claro que pretende reordenar productivamente las regiones en las que está dividida administrativamente la Provincia y que revisará la forma en que se distribuye la coparticipación provincial.

Sorprendentemente, tomó como propio algunos conceptos del actual ministro de Economía de Córdoba, Roberto Giardino, sobre una reforma impositiva y también reveló que le preocupa la apatía social que existe y que el que más capitaliza esa desidia social es el anarco economista Javier Milei. "Por eso tomamos la decisión de confirmar nuestra candidatura. La gente nos pide que hagamos algo y que digamos claramente si queremos ganarle al kirchnerismo", reveló.

Si bien el encuentro fue informal, el candidato dejó claramente establecidos los parámetros sobre lo que trabajará su campaña y su futuro gobierno. Fomento a la producción y el empleo, con la regionalización, actividad por actividad. La seguridad, problema que considera es el que más aflige al conurbano por sobre todo y la educación, haciendo que las escuelas "sea el lugar de los chicos para estudiar, no solo para comer".

En todo momento se cuidó de hablar de los candidatos presidenciales de Juntos por el Cambio y también esquivó cuando se le preguntó por su posible compañero de fórmula. "Aunque el kirchnerismo presente un hombre y una mujer como lo hizo en 2019, nosotros no lo haremos. Creemos que todo lo que pueda hacer para ganar la Provincia se debe hacer", sostuvo.

Maxi Abad, Cristian Ritondo y varios intendentes del PRO fueron algunos de los nombres que aparecieron en la conversación. Pero Santilli prefirió insistir que a él le gustaría competir entre todos, aunque reconoció que si su fuerza, el PRO, presenta muchos candidatos, "puede pasar que el radicalismo se rearme con tal criterio que nos gane a todos", deslizó.

La confirmación de la candidatura a gobernador está relacionada con las últimas mediciones realizadas por los consultores más importantes, que lo ponen como el principal candidato para competir contra Axel Kicillof.

"La lógica siempre indica que el gobernador no incide en el voto cuando se elige presidente, pero no es así. Vidal tuvo un corte de boleta fenomenal en su favor y Daniel Scioli siempre sacó más votos que el kirchnerismo. Los intendentes nos dicen que suman desde los dos lugares, presidente y municipios, pero creo que la experiencia nos indica que no hay que desmerecer la oferta para conducir los destinos de la Provincia", remarcó.

En la tarde de hoy, el candidato a gobernador se reunió con los "territoriales" que apoyan su candidatura. Ahí, varios de los presentes se quejaban por lo mismo que Santilli dijo que lo motivó a confirmar su proyecto para la gobernación. "Es muy difícil trabajar de esta forma, con tantas dudas y con los rivales internos dicéndonos cualquier cosa", disparó uno de los presentes que inmediatamente encontró la solidaridad del resto.

Martiniano Molina, Segundo Cernadas, Gaston Di Castelnovo y Anibal Assef estuvieron en el encuentro, entre otros. Allí se repasaron encuestas y se cuestionó fuertemente la indefinición colectiva de Juntos por el Cambio que se vio, con brutal transparencia, en la última reunión de intendentes de Olavarría realizada hace quince días y que fue la primera reunión formal de todos los jefes comunales del PRO tras el vacío que le hicieron a las dos primeras realizadas durante 2022 en Mar del Plata y El Palomar.

"Lamentablemente, esa falta de orden y de decisión le permite rearmar al peronismo, que está disperso, pero que en el poder se reordena en dos minutos", escuchó y asintió Santilli de parte de sus interlocutores.