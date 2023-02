El proyecto de Rodolfo Suarez para sanear OSEP se votará la próxima semana

El proyecto para sanear la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) impulsado por el gobernador Rodolfo Suarez obtuvo este martes despacho de comisión y se trataría la semana que viene en la Cámara de Diputados. El ministro de Hacienda, Víctor Fayad, y el director de la obra social, Carlos Funes, explicaron esta mañana ante los legisladores provinciales los detalles de la propuesta que establece un reajuste en los aportes estatales y de los afiliados indirectos.

Los dos funcionarios asistieron a la reunión de la comisión de Hacienda de la Cámara Baja y respondieron las consultas de los diputados acerca del proyecto que plantea modificar los artículos 22 y 24 de la Carta Orgánica de OSEP (Decreto Ley N° 43/73) para reestructurar el esquema de aportes y contribuciones de la obra social. El objetivo del Ejecutivo es recaudar alrededor de $5.000 millones más de forma anual y reducir el déficit que afecta desde hace tiempo al organismo público.

El ministro Fayad destacó que “este proyecto busca, a través de tres ejes, mejorar la sostenibilidad de la obra social y consecuentemente mejorar la calidad del servicio. El principal eje es la eficiencia en el gasto con la incorporación de tecnología y todo aquello que haga a la mejor prestación del servicio”.

“La forma de mejorar los recursos de la obra social tiene dos grandes partes. La primera es un incremento del aporte patronal que hacen la provincia y los municipios. Y la otra parte es una adecuación del aporte que aquellos empleados que tengan familiares indirectos a cargos, van a pasar de aportar un 0,08% a un 0,75% por cada familiar indirecto, hasta tres de ellos”, explicó el funcionario.

Detalló que para empleados con sueldos de $100.000 actualmente se aportaba $80 por cada familiar indirecto y a partir de la aprobación de esta iniciativa se va a pasar a aportar $750. Remarcó que cerca de la mitad de los afiliados no tienen familiares indirectos.

“Si uno compara los valores con cualquier otra medicina prepaga está muy por debajo. El hecho de que OSEP tenga muchos afiliados voluntarios demuestra que en materia de calidad precio es una obra social que funciona y que a muchos afiliados le sirve. La obra social recibe cerca de $8.000 promedio por empleado y con ese presupuesto tiene que gestionar un servicio que en los últimos años, producto de la devaluación y del incremente del costo de los medicamentos, se ha vuelto excesivamente oneroso”, remarcó Fayad.

Por su parte, el titular de OSEP, Carlos Funes, manifestó que de los 183.000 aportantes de la obra social, solo la mitad tiene afiliados indirectos, que es hacia donde apunta este proyecto. “De esos 90 mil, 45 mil tienen un solo indirecto, un 25% tiene dos indirectos y un 18% tiene tres indirectos. Del sueldo bruto, hoy el titular aporta el 6% y va a seguir aportando ese porcentaje. Solo se modifica en aquel indirecto o familiar a cargo que hoy aporta el 0,08% va a pasar a aportar 0,75%”, detalló.

Respecto de la reestructuración interna de la obra social, el director resaltó que “se ha achicado la planta y no se ha echado a nadie de la obra social. Simplemente no se han reemplazado jubilaciones, renuncias o algún fallecimiento. Cuando viene un director a plantearme que alguien deja de tener el cargo, le pido que me demuestre sus indicadores y si realmente es necesario reemplazarlo. Hoy tenemos un 8% menos de la planta, o 250 empleados menos”.

“Nosotros vamos a buscar un incremento y un equilibrio presupuestario primero para después terminar el año financieramente sin el déficit. Segundo, contando con ese presupuesto que nos hace previsibles, mejorar algunos valores de práctica que la obra social tiene que mejorar”, resaltó el funcionario.