El motivo que dividió al PJ en la votación del proyecto de Cerro Amarillo

El Senado de Mendoza aprobó este martes la ratificación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la etapa de exploración del proyecto minero de Cerro Amarillo, ubicado en el departamento de Malargüe. La iniciativa fue aprobada por 29 votos positivos y lo llamativo fue que el bloque del Frente de Todos-Partido Justicialista dio libertad de acción a sus integrantes, quienes votaron de forma dividida.

En concreto, en la bancada peronista los senadores Bartolomé Robles, Pedro Serra, Mauricio Sat e Hilda Quiroga acompañaron la propuesta y votaron en coincidencia con el oficialismo. Mientras que quienes le bajaron el pulgar fueron Florencia Canali, Juri Cecilia, Rafael Moyano y Gerardo Vaquer. A su vez, los legisladores Elio Perviú, Lucas Ilardo, Alejandro Bermejo, Adriana Cano y Mercedes Derrache prefirieron abstenerse de votar.

El presidente del bloque de senadores del FDT-PJ, Lucas Ilardo, explicó en diálogo con MDZ que se definió que haya libertad de acción para los legisladores justicialistas. “En función de su ubicación geográfica y de sus visiones, cada uno tenía distintas posiciones. Generalmente nos ponemos todos de acuerdo y se vota pensando en la posición unificada de nuestra idea y plataforma electoral, pero en este caso se dio libertad de acción y hubo legisladores que votaron a favor, en contra y que se abstuvieron”.

Remarcó que su abstención y la del senador Bermejo se debieron a que son autoridades de bloque y no querían condicionar al resto de sus compañeros de bancada.

“Había diferentes miradas. Algunos creían que el Gobierno de Mendoza no generaba la confianza para el tratamiento de este proyecto, había quienes consideraban que el proyecto no estaba terminado en sus procedimientos, había quienes consideraban que el proyecto le hacía bien económicamente al sur de la provincia y había quienes por cuestiones ambientales no coincidían”, resaltó el dirigente kirchernista.

A su vez, hizo hincapié en que la postura de otorgar libertad de acción estuvo acordada tanto por los intendentes peronistas como por la senadora nacional del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, y adelantó que sucederá lo mismo en el debate de la Cámara de Diputados.

Por su parte, el senador Pedro Serra,oriundo de San Rafael y que votó afirmativamente el proyecto, manifestó que “hubo posturas diferentes respecto de las convicciones de cada uno” y advirtió que se trata de un tema transversal al espacio político.

“En lo particular creo que dentro de la ley, todo, y fuera de la ley, nada. Este es un proyecto que respeta la ley 7722, es de prospección y exploración para resolver si es viable o no y en caso de que sea viable, el método de extracción también respeta la ley actual. Entonces no le veía objeciones por las cuales votarlo negativo y entrar en estas disquisiciones de minería sí o minería no. Hoy estamos aprobando algo que está dentro de los parámetros de la 7722”, subrayó.

En tanto, el senador Gerardo Vaquer voto en contra señalando que espera tratar previamente "los temas de controles, ingresos brutos a pagar, cómo se declaran los ingresos".

El senador Rafael Moyano fundamentó su negativa a la iniciativa advirtiendo que "los mendocinos no tenemos confianza, creo que hay una falta de compromiso en comunicar este proyecto y la actividad minera, no me persuade esto así y a los mendocinos tampoco".