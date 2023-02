Desde Mendoza atacaron al Gobierno nacional por la inflación de enero

Distintos referentes de la política mendocina estallaron de furia en sus redes sociales y mostraron su enojo contra el Gobierno nacional por la inflación del 6% que se registró en enero y el Indec publicó este martes. Desde el radicalismo local salieron con los tapones de punta y marcaron que "sigue el descontrol monetario".

El primero en atacar al Ejecutivo nacional fue el precandidato a gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, que dijo: "Recordemos que @SergioMassa dijo que la inflación iba a ir bajando progresivamente hasta llegar al 3% en marzo. Parece que corre el mismo destino que todas las falsas promesas del Frente de Todos".

Mientras que el diputado nacional del radicalismo, Lisandro Nieri, aseveró: "Pasivos remunerados del BCRA (Leliqs) ascienden a $11.026.000.000.000. Crecieron 820% desde diciembre de 2019. Sigue el descontrol monetario, las consecuencias las anunció el INDEC".

Además, la presidenta provisional del Senado, Natacha Eisenchlas, sostuvo: "Inflación de enero del 6%. Algunos datos del último año del Gobierno kirchnerista: en enero de 2022 la inflación era del 3.9%, hoy 6% en enero de 2022 la inflación de los alimentos era del 4.9%, hoy 6,8% en enero de 2022 la inflación interanual era de 50.7%, hoy 98,8%".

Y añadió: "Los argentinos estamos cada vez peor, con más indigencia y más incertidumbre. El Ministro de Economía cuando asumió anunciaba que la inflación se enero sería 5%. La desorientación es pasmosa. Mientras, la vicepresidenta se preocupa por el armado electoral que le garantice impunidad, el Congreso se aboca al juicio político a la CSJN, el Presidente inaugura una veterinaria y el ajuste nacional se ensaña con la inversión en cloacas, asistencia social, salud, agua potable, educación, trabajo y tarjeta alimentaria".

El senador mendocino, Martín Kerchner, marcó: "La inflación de enero en Argentina fue del 6% según el Indec, mientras que en EE.UU del 6,4% ANUAL; tenemos casi lo mismo que ellos en solo 30 días, el gobierno de @alferdez y @SergioMassa siguen destruyendo la macroeconómica de nuestro país".

Y también la senadora mendocina, Mercedes Rus, subrayó: "El modelo caducó. No se les cae una idea. Hay que cambiar el rumbo y dejar de insistir con las mismas medidas. Nos arruinan la vida cada día un poco más. Terminaron el año diciéndonos que era el último aumento de la inflación y celebrando que no llegamos al 100%. No pasó ni un mes y una vez más incumplieron su palabra".

Y agregó: "Las medidas que vienen aplicando no sirven para nada, la emisión monetaria no cesa y en el medio continuamos siendo rehenes de la irresponsabilidad de los funcionarios de turno".