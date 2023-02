Presión y reclamo por las "operaciones" alrededor de la gestión en Turismo

La caída en la cantidad de turistas que vinieron a Mendoza en enero generó alarmas y también polémica. Desde el sector empresario presionan para que el Gobierno genere políticas de promoción más agresivas y aseguran que faltó trabajo. Pero en el oficialismo ven, en paralelo, otras intenciones: creen que un sector empresario aprovecha el momento para presionar y conseguir la conducción del Emetur.

La presión recae sobre la ministra Nora Vicario. Desde el empresariado cuestionan la gestión y apuntan directamente a ella por la falta de trayectoria en el tema. Justamente cuando ocurrió el peor enero en mucho tiempo, la ministra estaba en España en una feria internacional, lugar en el que estuvo 13 días. Antes, había pasado otros 3 en Chile. "La promoción llegó tarde", explican en el Gobierno para contrarrestar esa visión. Aseguran que la diferencia entre un año y otro se debió a la salida de la pandemia y al pre viaje y que, en ese contexto, los dos años no son comparables.

No hay vuelos de BA a Mza en ninguna aerolínea

En rojo vuelos a Bariloche

No es difícil entender porque tenemos #100K turistas menos.

Pónganse a trabajar en esto y dejen de poner trabas ridículas a los que generamos trabajo y propuestas para mendocinos y turistas.@MendozaGobierno pic.twitter.com/39AM3b9wyF — Joaquin Barbera (@joacobarbera) February 12, 2023

Polémica

Al mismo tiempo, cuestionan el accionar de los empresarios, muchos de ellos aliados políticos de Cambia Mendoza. "Están operando para presionar. Han salido todos juntos; buscan tener más protagonismo en el Emetur", aseguró un funcionario de Suarez. Una polémica similar se dio cuando hubo un cambio en el Ministerio ante la salida de Mariana Juri. Allí, Suarez le ofreció a un sector empresario -ligado a Cambia Mendoza- la vicepresidencia del Emetur. "Ellos lo querían conducir", aseguraron.

Los empresarios reclaman que se cumpla la ley y que se convoque al Consejo que está estipulado pero no se ha llamado. La intención es que el sector privado pueda trasladar inquietudes, acceda a información y sea parte de la gestión. El Consejo no tiene reglamentación y por eso no funciona. Según aseguran, en los próximos días podría salir el Decreto reglamentario de Suarez.

El Consejo Consultivo de la Actividad Privada debería tener entre 8 y 12 miembros y reunirse tres veces al año. La ley fue sancionada en 2016 y nunca se convocó. "Créase el Consejo Consultivo de la Actividad Privada, que estará compuesto de ocho (8) a doce (12) representantes de las instituciones turísticas provinciales del sector privado que tengan personería jurídica", indica la ley. "Los representantes de la actividad privada serán designados por el Presidente, o en su caso por el Vicepresidente del Ente a propuesta de las instituciones intermedias del sector turístico", agrega.

Aunque el Consejo emitiría opiniones no vinculantes, desde las cámaras turísticas de la provincia buscan que sea influyente, pues consideran que hoy la provincia no tiene un plan. El Consejo debería ser reunido "a efectos de requerir su opinión para la formulación y ajuste del Plan Estratégico Provincial y en particular en las definiciones de las acciones de promoción turística del destino", indica la ley.

El Emetur fue creado como ente autárquico para agilizar las decisiones y políticas destinadas al turismo. De hecho la ley declara al turismo como actividad estratégica.