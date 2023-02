Crece el malestar en el sector turístico con el desempeño de una ministra de Rodolfo Suarez

En el marco de la caída en el sector turístico en la provincia, el secretario gremial de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (AEHGA), Fernando Barbera, dialogó con MDZ Radio y dio su punta de vista al respecto. El referente del empresariado explicó que la situación es "multicausal", aunque no evitó lanzar dardos a la ministra de Turismo, Nora Vicario, a quien cuestionó por "no ser especialista". "Más allá de que puede ser buenísima en la parte administrativa del Ministerio, a nivel del turismo no tiene el expertise que nosotros queríamos", remarcó y otra voces del sector se sumaron a dicha crítica.

Barbera fue consultado por la pronunciada caída de la actividad turística en Mendoza durante enero -en comparación del mismo mes de 2022- donde se calcula un 36% de desplome. Por un lado, se explica debido a que en ese entonces había Previaje y, a su vez, la pandemia de coronavirus dificultaba el egreso a países extranjeros, lo cual potenciaba el turismo interno. Pero, en lo que respecta a posible falta de comunicación o promoción turística, el referente del rubro sostuvo que "es un tema multicausal".

"No podemos decir que fue la falta de promoción, el problema a nivel nacional, o la economía. Me parece que tiene varias causas, pero evidentemente uno tiene que hacer foco sobre lo que uno puede hacer. Quejarnos de que la gente se va a Chile o a Brasil....Mucho no podemos hacer con eso. Cada uno es libre de ir a donde quiera, pero en cuanto a hacer promoción sí, eso es responsabilidad nuestra de tratar de traer más para Mendoza dentro de los que visitan Argentina", dijo Barbera.

Fernando Barbera de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (AEHGA).

Y aportó: "No tenemos los números de promoción y es algo que venimos pidiendo: saber bien cuánto se ha invertido. No hemos visto una campaña verano, sí campaña Vendimia, pero verano no. Y pensamos que es importante hacer campañas de promoción. Entonces, ¿el 100% de lo que bajó la cantidad de turistas fue por la falta de promoción? Y no creo. Tienen que haber otras causas, pero seguramente con una buena promoción hubiésemos tenido más turistas de los que hoy tenemos".

Frente a la pregunta concreta acerca de si desde el sector consideran que hubo un cambio notorio con la salida de Mariana Juri del Ministerio de Turismo y Cultura al Senado y la posterior llegada de Nora Vicario, Barbera argumentó.

"A nivel personal y no de todas las instituciones que componemos la mesa de Turismo, para mí sí se sintió porque por más que sea confianza del gobernador y que sepa de la parte de los expedientes y de todo lo que requiere gerenciar un Ministerio, no es especialista en Turismo. Nosotros en su momento le dijimos al gobernador que antes de que nombrara a cualquiera, buscara a alguien que sepa de turismo porque estamos saliendo de una pandemia y en una situación muy complicada y débil. De hecho, muchas empresa cayeron después de la pandemia. En definitiva, vino una funcionaria que no es especialista en turismo y que, a nuestro criterio, ahí tenía que haber alguien que sea especialista en turismo. A mí me parece sí hay una diferencia en ese aspecto (...) Más allá de que puede ser buenísima en la parte administrativa del Ministerio, a nivel del turismo no tiene el expertise que nosotros queríamos.".

Luego, habló de "la disposición al diálogo también" y lanzó que "cuando el sector privado marca algo que nos parece que no está funcionando bien, pareciera que fuésemos de la oposición. Yo siempre digo que para los peronistas soy radical y para los radicales soy peronista (...) A nosotros lo que más nos interesa que al Ministerio de Turismo le vaya bien porque en definitiva es cuando el turismo y la industria crecen. Es una industria fantástica porque genera trabajo de punta a punta, de norte a sur en la provincia e trabajo genuino en lugares alejados".

En otro tramo de la entrevista, el empresario puntualizó: "En la búsqueda del diálogo también hay una responsabilidad nuestra de no haber sido un poco más proactivos. Por eso estamos reclamando que se reglamente el Consejo Asesor Privado, que por ley lleva 6 o 7 años y todavía no se ha reglamentado. Es de donde está la actividad privada, como los hoteleros, restaurantes, agencia de turismo, el transporte, los diferentes lugares, el Sur, el Valle de Uco... Es una mesa de trabajo entre público privado para llevar propuestas y para también ver el tema de la promoción turística y qué es lo que conviene. El sector privado tiene una visión que es complementaria a lo público y por ahí tiene más agilidad en algunos temas. Básicamente, el sector público puede hacer únicamente lo que está legislado. El sector privado puede hacer todo lo que no está prohibido, con lo cual la innovación viene del sector privado. No en el turismo, sino en cualquier actividad privada. Entonces, tener estos lugares de diálogo constructivo pueden hacer que las diferentes industrias sean más ágiles y no estén en la grieta partidaria".

En lo que refiera a la Fiesta de la Vendimia y las expectativas del sector, dijo: "Hablando con Marcelo Montenegro, que es el presidente de Ente Provincial de Turismo, nos dijo que el gobernador le dijo a él que avanzara con el tema del Consejo Privado. Nos parece clave eso para que haya un diálogo fluido y que podamos trabajar en conjunto porque también vemos que que el tema de febrero no viene tan bien. No sabemos todavía cómo está Vendimia y teniendo el Consejo Privado creo que podemos trabajar para para volver a levantar el turismo. Con Marcelo Montenegro siempre hemos tenido buen diálogo. Es una persona que entiende de turismo y nos ha ido bien, pero no es el ministro y no es la última palabra del Ministerio". El turismo en Mendoza durante enero no dejó un saldo positivo.

Otras voces

Sobre el cuestionamiento a la experiencia de Nora Vicario en el Ministerio, diferentes referentes del sector brindaron su punto de vista.

Diego Stortini, presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán, comentó en diálogo con MDZ: "Considero que hay una ley: la ley Emetur del 2016 en la gestión radical, que tiene un espíritu y una esencia y que está fundada en lo que hacen otras regiones del mundo, es decir, un ente autárquico que desde la política administre y profesionalice el turismo. Esto fue con Gabriela Testa frente al Emetur. Cuando asume Rodolfo Suarez y designa a Mariana Juri se vio un mensaje y hubo un cambio de visión política, que fue compensado con el calibre de Juri. Fusionar cultura y turismo fue una decisión contraria a la ley sancionada en el gobierno de Cornejo".

Asimismo, declaró que coincide en que "Vicario no es una especialista. Es una persona que no tiene experiencia en el sector. Es una critica constructiva. Este área necesita una persona con la formación adecuada". Y añadió que el "2018 y 2019 fueron muy buenos años de campaña publicitaria, pero que "hoy no es lo mismo".

Adrián González, miembro de la directiva de la Cámara de Hotelera de Mendoza, reconoció que "falto promoción para el turismo y que el Gobierno se ha relajado". Sobre la figura de Vicario y su rol como funcionaria, señaló que no "puede compararla" con Juri. "Pero creo que la gestión de ahora es pobre. El ministerio tiene hoy falencias", completó y depositó sus esperanzas en la Fiesta de la Vendimia. "Creo que Vendimia va a andar muy bien porque tracciona sola. Vamos a trabajar bien", dijo.

En tanto, fuentes de la Asociación de Hoteles de Turismo opinaron contrariamente sobre estos aspectos: "No veo que el problema sea la especialidad o la expertise. No es un problema de nombres, sino de planificación. El gran problema es esa falta. No hay un plan estratégico de turismo. Hay un gran nivel de improvisación. Desde que llegó Suarez no vimos un plan. No es una cuestión de ministros, directores, etc. El plan debe ser de acá a 10 años y debe tomarse con seriedad".