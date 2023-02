Las lecciones que se lleva Juntos por el Cambio de las primarias de La Pampa

Si bien las primarias de ayer en La Pampa no fueron obligatorias y tuvieron una bajísima participación, lo cierto es que la contundencia del resultado dejó varias lecciones para la dirigencia de Juntos por el Cambio. “No podemos dar este espectáculo frente a una opinión pública que empieza a mostrarse desilusionada con nosotros”, comenta a MDZ un vocero de la Mesa Nacional de la coalición opositora luego de lo ocurrido en el feudo que gobierna el peronismo en forma ininterrumpida desde 1983.

El primer dato sobre el que hacían hincapié varias fuentes del PRO, el gran derrotado de la jornada, es que “no se puede construir una candidatura solo bajando una billetera”. “No tenemos que ser tan soberbios en subestimar la estructura territorial del radicalismo si en este caso terminaron votando más afiliados que independientes, o sea de los pocos que se movilizaron, la amplia mayoría eran radicales”, describe con preocupación un dirigente del partido amarillo.

“No quisimos o no pudimos ver lo que se venía, una derrota sin atenuantes”, comenta con autocritica un diputado de esa fuerza política. Las figuras más destacadas pagan un alto costo político por lo ocurrido el domingo. Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich privilegiaron la obsesión por ganarle a la UCR en un distrito que conoce mejor y encima “sacrificaron” a Martín Maquieyra, quizás junto al chubutense Ignacio Torres uno de los mejores cuadros que presenta ese espacio político en materia de recambio generacional.

Evolución Radical salió fortalecida de las elecciones

Con el diario del lunes son muchos en el PRO los que ahora insisten en que se tendría que haber conformado una lista de unidad dándole a la UCR la candidatura a gobernador y prepararlo a Maquieyra con 37 años a pelear primero por la intendencia de General Pico, los pagos del jefe político de la provincia, Carlos Verna, quien no quería al joven en ningún cargo electivo en las elecciones generales de mayo. Además, de esta forma el PRO no le reglaba un triunfo tan sencillo a la UCR. Un mix de amateurismo y soberbia, creyendo que el votante de La Pampa es como el del AMBA donde el radicalismo no tiene injerencia.

Poner al hermano de Pampita a instancias de su cuñado Roberto García Moritán, hombre más del larretismo que de Ricardo López Murphy, como candidato a intendente de Santa Rosa es una frivolidad que rechazan las sociedades del interior que se sienten subestimadas. También alguien debe responder por el fracaso en Pico, donde lejos de achicar la diferencia del resto de la provincia, perdieron donde debían ganar por mucha diferencia.

Del lado de la UCR también hay lecturas cuya dirigencia ha tenido en cuenta. En primer lugar los correligionarios entendieron que cuando apuestan a la unidad pueden lograr objetivos impensados. El resultado de ayer los ha envalentonado y ahora quieren ganarle a Torres en Chubut o poner a Rodrigo De Loredo como candidato en lugar de Luis Juez. Tampoco se ganaron el Quini como para intentar quedarse con todos los objetivos.

Puertas adentro de la UCR sale fortalecida la línea interna Evolución que lideran Martín Lousteau y el diputado Emiliano Yacobitti, quienes confiaron en sostener a Martín Berhongaray contra viento y marea. “Y por supuesto para Evolución es empezar a mostrar que los candidatos a gobernador competitivos son nuestros”, comenta un dirigente allegado a Lousteau. “También volvió a la mesa chica la pregunta de si retomamos el armado para las elecciones presidenciales", anticiparon.