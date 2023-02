El ocurrente insulto que eligió José Luis Espert para pelearse con un referente de la izquierda

El diputado nacional de Avanza Libertad y precandidato a gobernador bonaerense, José Luis Espert, cruzó al legislador porteño del Frente de Izquierda Gabriel Solano luego de que el Partido Obrero comunicara este último fin de semana que realizará una presentación judicial por "amenazas" de Espert hacia el piquetero Eduardo Belliboni. "Bolu** grandote impúdico que vive de parasitar a los pobres", lanzó Espert en referencia a Solano.

La izquierda comunicó en sus redes sociales que brindará una conferencia en los tribunales de Comodoro Py para dar detalles de la presentación judicial. "El Partido Obrero impulsa una campaña de pronunciamientos y rechazo a Espert y sus declaraciones, que ya está empezando a girar entre personalidades reconocidas, referentes de los DD.HH. y organizaciones de todo tipo", sostuvieron.

El cruce entre el PO y José Luis Espert.

Ante esto, el economista liberal acusado respondió en primera instancia: "Sigan, no paren, denme con todo. No me frenarán. No les temo. Yo sí defiendo a nuestros trabajadores porque quiero un país como aquellos a donde huye la gente de los países que ustedes defienden, gobernadores por dictadores, asesinos y genocidas. Ustedes usan a los laburantes".

Por lo que Gabriel Solano le dijo en tono desafiante mediante su cuenta de Twitter: "Vamos a denunciarte mañana en los Tribunales por instigar a atentados contra los luchadores populares. Vos defendes lo peor, solo podrías gobernar con los tanques en la calle".

Espert, sin pelos en la lengua, contestó: "Denunciame hasta el dia del juicio final. Boludo grandote impúdico que vive de parasitar a los pobres y cagarle la vida a la gente de laburo con los malditos cortes de calle. Yo no instigo ningún atentado. Yo pido que se aplique la ley: cárcel o bala para los que violan la Constitución Nacional".