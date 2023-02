Natacha Eisenchlas: "No hay ningún ejemplo de autoritarismo o de enceguecimiento de poder de parte de Alfredo Cornejo"

Natacha Eisenchlas, presidenta provisional del Senado en la Legislatura provincial y figura de relevancia dentro de las filas de la Unión Cívica Radical (UCR), visitó la redacción de MDZ y dialogó sobre temáticas relacionadas a la política local, bajo la particularidad de tratarse de un intenso año electoral. Hizo mención al rol de Alfredo Cornejo en territorio mendocino, considerando su reciente oficialización como precandidato a gobernador, la interna que atraviesa el frente Cambia Mendoza y, a su vez, abordó cuestiones relacionadas a la labor legislativa que le compete.

- ¿Cuáles son tus inicios en la política, principalmente en Mendoza y en la Legislatura?

- Mi opción por la política parte de cuando yo era muy chica con cinco o seis años por una eventualidad aparte de mi historia personal. Mi papá era un ideólogo marxista, escritor y periodista. Su pensamiento era público y tuvo la suerte de morir de cáncer en 1975, antes del Golpe de Estado, antes del proceso. Y decimos 'suerte' porque después de que él murió lo vinieron a buscar la Triple A primero y después el Ejército. Y bueno, nosotros siempre vivimos como una suerte de paz que hubiera muerto en un hospital y cuidado y no torturado o muerto en manos de las Fuerzas Armadas en aquel momento. Ese hecho marcó mi opción por la política, la libertad, la democracia y lo colectivo. Así que diría que ese fue el inicio. Luego, por supuesto, en 1983, con Raúl Alfonsín yo tenía 13 años. El progresismo pasaba por radicalismo de Alfonsín y ahí empecé a los 16 años a militar en la Franja Morada secundaria.

- ¿Cómo ves el 2023 en tu carrera política? ¿Pensás seguir con una tarea legislativa o, quizás, en algo más relacionado al Ejecutivo?

-Uno nunca sabe porque en política todo es muy dinámico, como en la vida. Uno quiere algo o desea algo. Y bueno, no solamente depende del deseo de uno, sino que hay muchas variables que entran en juego. Yo en particular en este 2023 mi objetivo, como el de tantos miles de otros y otras, es que el radicalismo y el frente Cambia Mendoza ganen las elecciones, seamos gobierno y podamos seguir siendo la mejor opción para los mendocinos.

- Alfredo Cornejo finalmente puso primera y será candidato a gobernador. ¿Cuáles son tus sensaciones debido a esta tan reciente noticia que era un secreto a voces y que finalmente fue confirmada?

-Para mí es una gran satisfacción porque desde que yo milito particularmente -y perdón por la autorreferencial- es la primera vez en mucho tiempo que el radicalismo puede mostrar, repito, con la participación de todo el frente Cambia Mendoza, una opción a largo plazo. Y creo que estos dos dirigentes como Suarez y Cornejo, están tan bien valorados sus gestiones y ellos mismos. Es como una punta de esperanza para que los mendocinos podamos tener un equipo dirigente en el largo plazo.

- Como dirigente que responde políticamente a Rodolfo Suarez, ¿cuál será el papel del suarismo en un eventual segundo mandato de gobierno de Cornejo?

- A mí particularmente no me gusta mucho esto de suarismo-cornejismo y los ismos en general porque implican o dan la sensación de que son grupos que se juntan y hablan de ellos. con respecto a lo otro. Tengo que decir que tengo una afinidad con Suarez porque obviamente la fui secretaria de Gobierno cuando fue intendente. Fuimos concejales los dos. Él presidente del Concejo. Con Cornejo tengo los mejores recuerdos de cuando militábamos juntos en la Franja Morada.

Él era un poco mayor, pero era nuestro padrino en la secundaria. En la facultad militamos juntos y después hemos trabajado juntos en la gestión. Así que no sé si hay un proyecto para el suarismo. Sí creo que hay un espacio para todos los radicales que estén dentro de Cambia Mendoza. No lo vería de esa forma la verdad. Creo que hay lugar para todos y todas

- ¿En este segundo mandato existe la posibilidad o el riesgo de que Cornejo pueda enceguecerse de poder, que es lo que muchos le marcan debido a su trayectoria que tiene en la provincia y en el radicalismo?

- La trayectoria de Cornejo en la provincia y en el radicalismo no ha demostrado que se haya enceguecido de poder. La oposición lo dice. No quiero personalizar, pero he escuchado decir que tiene 'rasgos de maldad'. Hay que decir que un dirigente tiene rasgos de maldad, ¿no? Un atributo personal que Cornejo desde ya no tiene, que no tiene que ser una característica que se marque en una persona. No hay ningún ejemplo de autoritarismo o de enceguecimiento de poder de parte de Cornejo que yo conozca. Los que lo dicen, lo hacen a grandes rasgos, pero no con un ejemplo concreto. Las grandes transformaciones que Cornejo llevó a cabo fueron con el aval de la Legislatura. Cuando no teníamos mayoría, como en este momento. Tiene una personalidad fuerte, como tienen muchos dirigentes políticos o Suarez, aunque capaz menos rimbombante (Suarez). Ese riesgo no lo veo de ninguna manera.

- Más allá de la de la figura de Cornejo, ¿Mendoza puede caer en personalismos de acá en adelante?

- Creo que no porque nos diferencia nuestra historia institucional y el carácter del mendocino. No somos una provincia como tantas otras en las que los caudillismo han marcado a fuego años y años de historia política. Creo que no, porque no tiene que ver con la naturaleza del mendocino, con la institucionalidad que tiene Mendoza, ni con el objetivo de los principales dirigentes de todos los partidos. No veo a alguien que quiera ser un caudillo en Mendoza, como hay algunos a nivel nacional.

- El frente Cambia Mendoza en la actualidad sufre quizás una de sus peores crisis. ¿Considerás que esto puede arreglarse de alguna forma?

- No sé si peor crisis, pero sí es profunda. Creo que ha pasado muchas veces esto. Ha pasado otras veces. Yo creo que va a primar la racionalidad. Las puertas del radicalismo están abiertas y las de Cambia Mendoza también. Lo han dicho Suarez, Cornejo y todos. El que quiera participar en unas PASO tiene las puertas abiertas. Por suerte, Mendoza las tiene, no como otras provincias que las han erradicado por una cuestión de interés electoral. Así que espero que finalmente prime la cordura de que se pueda constituir el frente como lo venimos trabajando.

-En el caso de Omar De Marchi (PRO) quiera pegar el portazo, ¿pensás que puede irse con una pata o una rama del peronismo no conforme con el kirchnerismo o La Cámpora?

-No me gusta hablar de interna a otros partidos, pero sí puedo decir que puede haber un sector de la población que vea una alternativa allí. No lo sé. Nadie tiene la bola de cristal, pero me parece que orgánicamente sería muy difícil que esto pasara porque habría que darle muchas explicaciones a la gente de un conglomerado así. Todo es muy dinámico, pero en este momento no lo veo así, si es que finalmente Omar (De Marchi) decide no competir en las PASO e ir por fuera del frente.

- Las peleas en el Partido Justicialista (PJ) también son hoy en día un tema de conversación. ¿A ustedes les sirve que en Cambia Mendoza haya conflictos, pero que en el peronismo no se salven de la misma suerte?

- Capaz podría dar una respuesta política. Tal vez sí, tal vez no. Creo que las peleas internas en los partidos no le sirve a ninguno. Pero no solamente en el peronismo. Tampoco la nuestra y que hayan tomado estado público así. La verdad es que cuando la gente que valora la democracia como forma de vida, que somos muchos, cuando luchamos para sostenerla y perfeccionarla, sostenemos que la política tiene que dar el ejemplo. En una familia, cuando los padres o los hijos se pelean entre ellos, no está bueno que trascienda. Es mejor mantenerlo dentro de los canales normales. Pensando en la buena política, me parece que a nadie le sirven las peleas públicas.

- Existe un tercero en discordia en lo que es Cambia Mendoza y es Luis Petri, quien se candidateó para gobernador, y no se siente incluido en las discusiones del frente y en las de la cúpula radical. ¿Cuál es tu percepción al respecto?

- Yo diría que Petri se auto percibe excluido, ahora que está de moda la autopercepción. Tiene las puertas abiertas para para disputar unas PASO. A nadie se le va a negar. Lo han dicho Cornejo y Suarez públicamente. Las PASO son un gran instrumento. No hay forma ni voluntad de evitar que alguien se quiera presentar. Así que no, la verdad es que no veo ese riesgo. Y lamento que Luis se auto perciba excluido.



Sobre tu tarea legislativa, en el caso de que el radicalismo vuelva a ganar y obtenga la mayoría, ¿cómo ves el hecho de que pueda transformarse en una escribanía de la propia Legislatura, que siempre estuvo muy dividida?

-Eso se dice mucho y yo quiero decir que tenemos una amplia mayoría. Nos faltan dos votos en el Senado para los 2/3, o sea casi nada porque se puede esos dos votos se pueden dialogar y la verdad es que no hemos actuado como una escribanía. En los grandes proyectos de ley -por ejemplo, Boleta Única, que fue uno de los más importantes del año pasado- con nuestros votos alcanzábamos. Sin embargo, hasta último momento intentamos tener el acompañamiento del Frente de todos, que no ocurrió. Pero bueno, lo intentamos. También con la ley que regulariza el pedemonte y que crea el área interjurisdiccional alcanzaba con nuestros votos y hasta último momento tomamos sus aportes y modificamos muchos artículos. Con la Ley de Alfabetización lo mismo. Algunas veces han acompañado, otras no, pero no ha funcionado como escribanía y creo que ese riesgo no puede ocurrir porque no ocurrió hasta ahora.



- Cuál va a ser el caso en el proyecto de OSEP, que ingresó recientemente para sanear todos los todos los números en rojo que tiene hace ya varios años? 'Cómo será la discusión política entre Cambia Mendoza y el Frente de Todos?

- El proyecto entró por diputados, así que primero lo tratarán ahí. Es un tema muy importante. Más temprano pensaba que todos los mendocinos aportamos para la OSEP porque el aporte patronal lo paga el Estado, el Estado provincial, el municipal y el Legislativo. Todos nuestros impuestos van también para para OSEP. Es una gran discusión y un gran mérito de esta gestión haberlo puesto en la agenda. La OSEP es la segunda obra social de empleados públicos más grande del país. El 20% de los mendocinos están afiliados. Este es un enorme dato. El 20% de todos los mendocinos tienen OSEP y el 40% de la de los mendocinos mendocinas que tienen cobertura social están afiliados a la OSEP. Es una enorme obra social con un fin solidario que se desconoce en general y que tiene problemas de financiamiento porque, por ejemplo, un jubilado que tiene OSEP no se va al PAMI.

Sigue ahí porque el 70% del gasto o de la inversión está en manos de los medicamentos y de la asistencia para enfermedades graves. Los insumos son en dólares. Los medicamentos tienen una inflación mayor que la inflación promedio. Entonces, espero que prime la racionalidad, que cada uno los aporte que estime que tenga que hacer, pero que sepamos que estamos hablando de un problema estructural de hace más de diez años. Cuando un gobierno decide ponerlo en agenda, mandar una ley y no usar otro instrumento como podrían haber hecho. Por ejemplo lo del INAI de los mapuches fue un DNU que modifica una ley y acá se hace en la Legislatura y mandando un proyecto de ley. Esperamos que sea un debate por lo menos racional y que nos permita dar un paso adelante.

- ¿Consideras que el propio Rodolfo Suarez puede llegar a utilizar alguno de los aportes, por ejemplo, del senador Lucas Lardo, que también estuvo metido con las propuestas que hizo respecto al saneamiento de OSEP?

- No el gobernador Rodolfo Suarez, somos los legisladores...

- Pero es un proyecto del Ejecutivo...

- Es del Ejecutivo, por supuesto. Pero yo creo que sí. No digo puntualmente este caso que planteaba Lucas, porque ahí hay un problema en que lo que él dice no alcanza para cubrir el déficit que tiene la OSEP, que conceptualmente está bien, pero la verdad no alcanza. Él habla de los aportes de los sueldos mayores y eso implica el 5% de la OSEP. El 49% de los afiliados ganan menos de $150.000. Cualquier aporte se puede discutir como lo hemos hecho otras veces.