La inesperada promesa de Elisa Carrió si Javier Milei es electo presidente

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, ratificó su precandidatura presidencial, explicó los motivos que la llevan a competir y apuntó con dureza contra Javier Milei lanzando tajantes definiciones sobre el diputado libertario.

“Si Milei llega a ser presidente, yo posiblemente me exilie", aseguró Carrió, quien mantiene un fuerte enfrentamiento con el líder libertario. Milei suele lanzar duras críticas contra el sector de las "palomas" de Juntos por el Cambio, del que Carrió forma parte.

"Hay que dejar que Milei suba y baje (en las encuestas). Y si no baja, esta sociedad se enfrentará a ser gobernada por Milei. Si Milei llega a ser presidente, yo posiblemente me exilie, por una tranquilidad mental. Si gana, yo ya dejaría de ser responsable por la Nación. Si la Nación decide el rumbo de la irresponsabilidad, uno ya no puede hacer nada", aseguró Carrió en diálogo con Infobae.

La socia fundadora de Juntos por el Cambio detalló cuándo y por qué resolvió lanzar su candidatura presidencial y la desvinculó de cualquier tipo de negociación o intercambio.

"Tengo derecho a ser candidata”, sostuvo la líder de la Coalición Cívica, quien busca diferenciarse de las posiciones más duras y de los halcones de JxC. “No creo en decisiones durísimas que favorezcan una guerra civil. No creo en la grieta ni en la guillotina. Yo no quiero un Bolsonaro en Argentina”, explicó.