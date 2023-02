Las estrategias del Frente de Todos, JxC y Javier Milei para ganar las elecciones

El escenario electoral comienza a despejarse de cara a las elecciones presidenciales. El Frente de Todos rearma las bases y enfila los caballos para la nueva competencia electoral. Juntos por el Cambio resuelve contiendas en el interior del país y toma una postura respecto a la economía argentina. La Libertad Avanza no define candidaturas en las provincias y mantiene el juego de fuerza contra el oficialismo y la primera oposición.

Juntos por el Cambio

El panorama político de la primera oposición mantiene dos ejes lineales: el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. El expresidente Mauricio Macri continúa sin dar indicios del lugar que quiere ocupar en la Argentina futura. Juntos por el Cambio tiene tensiones electorales en las provincias de Mendoza, Chubut, Neuquén, La Rioja, Córdoba, San Luis, Río Negro y Tucumán.

El líder de la UCR de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, lanzó su precandidatura para la gobernación del distrito mencionado. El senador nacional encabezará el radicalismo en las elecciones primarias dentro del frente Cambia Mendoza. El actual gobernador, Rodolfo Suarez, lo comunicó y el precandidato luego lo hizo oficial. "Me he tomado el tiempo necesario para reflexionar y quiero comunicarle a las mendocinos y mendocinos que he decidido aceptar la postulación para ser gobernador", publicó Cornejo. El diputado nacional, Omar de Marchi, es otro de los puntos de fuerza dentro de la interna; no hay acuerdo y podría jugar por afuera.

En la provincia de Chubut, la UCR, el PRO y el Polo Social llegaron a un acuerdo en la ciudad de Trelew. Los candidatos de Juntos por el Cambio se definirán en una interna cerrada el 5 de marzo. A nivel provincial, el candidato a gobernador de la UCR, Damián Biss, aceptó ir a una interna abierta con el candidato del PRO, Ignacio Torres.

Juntos por el Cambio

En la provincia de Neuquén, las listas para las elecciones cerraron el día de ayer. Juntos por el Cambio sufrió un quiebre a nivel provincial. El radicalismo y la Coalición Cívica apostaron por el diputado nacional Pablo Cervi. El PRO se alió con un ex político del Movimiento Popular Neuquino, Rolando Figueroa. Las elecciones para gobernador e intendentes serán el 16 de abril.

En la provincia de Córdoba, el senador nacional, Luis Juez, y el diputado de Evolución Radical, Rodrigo de Loredo, mantienen una interna fuerte. En principio, se pensaba que era imposible llegar a un acuerdo pero luego se amigó la charla. El resto de las provincias mencionadas corren una suerte similar.

Juntos por el Cambio, por otro lado, lanzó un comunicado respecto a la crisis económica actual. "Nos están dejando una situación peor que la de 2015 y una bomba armada para el pueblo argentino", expresa el texto inicial. La mesa nacional de la primera oposición advierte entonces la preocupación ante la economía que recibiría en caso de ganar. El mercado y la economía internacional lo recibió de la manera esperara.

Frente de Todos

El oficialismo atraviesa una situación de definición de espacios dentro de la coalición. El presidente Alberto Fernández convocó a una mesa nacional del Frente de Todos para el próximo jueves 16. El mandatario, por otro lado, se vio obligado a cancelar un almuerzo con los gobernadores oficialistas previo a la mesa nacional debido a la falta de asistencia confirmada.

MDZ anunció que "la línea de comunicación personal que reabrieron Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner llegó en medio de las tensiones por la convocatoria a una mesa política para definir las candidaturas del Frente de Todos". La mesa convocada tiene como objetivo definir las reglas electorales de cara a las elecciones presidenciales.

Los cambios en el Gobierno Nacional siguen su curso constante de forma paralela. El exjefe de Gabinete, Juan Manzur, será reemplazado por el exministro de Defensa, Agustín Rossi. Los otros dos candidatos para el puesto eran Juan Manuel Olmos y Daniel Scioli, actual embajador en Brasil. Frente de Todos.

El trato entre el Gobierno Nacional y los gobernadores es otra de las temáticas en cuestión. La inseguridad en la provincia de Santa Fe llegó a un punto cúlmine. Rubén Rimoldi renunció al cargo de ministro de Seguridad debido a la escalada de hechos violentos en el distrito. La posición vacante fue asumida por el exsecretario de Seguridad, Claudio Brilloni.

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, destacó este jueves que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, no comprende la situación de la ciudad de Rosario con respecto al narcotráfico. "El ministro sigue sin entender la realidad y particularidad de Rosario desde hace muchísimos años. Si esa es toda la ayuda que puede dar, hay que decirle al ministro que no alcanza", expresó Perotti.

La contienda electoral dentro del Frente de Todos rige bajo la misma cúpula de determinaciones. El líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois, se lanzó hacia la precandidatura presidencial. La única cláusula de recisión electoral es la postulación del ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro. La diputada del Frente Patria Grande, Natalia Zaracho.

La diputada del Frente Patria Grande, Natalia Zaracho, dialogó con MDZ sobre la propuesta presidencial de Grabois: "Juan tiene la valentía y la capacidad política para proponer una agenda de transformaciones necesarias para la Argentina. Para nosotros es fundamental que haya un candidato que exprese esta agenda y la de Cristina Fernández de Kirchner en estas elecciones. Una agenda de transformaciones populares y que se enfrente directamente con los poderes fácticos y los intereses extranjeros".



"Es imposible que haya un único candidato que pueda sintetizar las expresiones del Frente de Todos. A esta altura está clarísimo que no hay acuerdos sobre muchos temas sensibles y un candidato como Alberto Fernández o Sergio Massa no representa lo que muchos pensamos dentro de la coalición porque no representan esta Argentina de transformaciones que necesitamos, sino una agenda marcada por el FMI en pos de sostener la estructura desigual que beneficia siempre a los mismos", agregó Natalia Zaracho en diálogo con este medio.

La Libertad Avanza

El liberalismo argentino se encuentra encaminado a las elecciones entrantes. Las noticias liberales de la semana son el sorteo del sueldo del diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, y el Movimiento Anti-piquetero Argentino (MAPA) del legislador porteño, Ramiro Marra. En lo que respecta a la cuestión electoral, se determinó que no se definirán las candidaturas hasta un tiempo muy cercano a la elección. A pesar de haber nombres claros para los distintos distritos, las postulaciones no tienen oficialidad al día de hoy.

El candidato presidencial del liberalismo sortea su sueldo de diputado mensualmente a través de un sistema de postulación pública y comunica el ganador mediante sus redes sociales. Este jueves realizó la operación por el monto de $697.621. El líder liberal mantiene esta modalidad desde que asumió la banca en el Congreso de la Nación. Se trata de 14 sueldos y casi 6 millones de pesos. El total exacto es de $5.748.278,97.

El Movimiento Antipiquetero Argentino volvió a las calles porteñas tras el regreso de los piquetes en los accesos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trató de 10.000 carteles con consignas contra los piqueteros en CABA. Éstos tenían frases como "Déjennos trabajar", "Cortar las calles es un delito" y "Este año se les termina la joda", firmadas con el logo del MAPA.

"Los piqueteros rompen el orden de la Ciudad. No lo podemos permitir. El Código Penal y la Constitución son muy claros, tienen que ir presos. Este es el mundo del revés, los que quieren ir a trabajar no pueden porque aquellos a quienes luego tienen que mantener con sus impuestos no se lo permiten", declaró Marra en diálogo con MDZ. Los diputados de La Libertad Avanza, Javier Milei y Ramiro Marra.

Ramiro Marra, por otro lado, dialogó con este medio sobre el mercado de capitales actual: "El mercado en la Argentina está lamentablemente bajo una circunstancia bastante particular. Es un mercado cerrado. Argentina tiene que arrancar a buscar alternativas para salir de este sistema monetario que ya está destruido para poder potenciar el mercado de capitales. Eso bajo la estructura de lo que es el mercado. Después sí, estamos bajo una situación de 'bull market' anticipando una situación de cambio de gobierno que entusiasma a todos los inversores".

"El mercado argentino tiene bastantes particularidades. Los mercados del mundo tuvieron una tendencia diferente a la que tuvo la argentina en los últimos años. Ahora como es un mercado retrasado tiene mucho para recuperar. Por eso creo que la variable más importante, como recién te decía, es el cambio de gobierno y las expectativas que genera que se pueda arreglar la cuestión fiscal y monetaria que hace tanto tiempo que damnifica el desarrollo de posibles negocios", agregó el legislador liberal.

El referente de Republicanos Unidos, Yamil Santoro, criticó el accionar de Javier Milei respecto a la interna propuesta con Ricardo López Murphy previo a las elecciones pasadas en diálogo con MDZ. El abogado expresó: "Competimos en Juntos por el Cambio porque Milei se cagó. Es lo mismo que le pasa ahora con Carlos Maslatón. Hay un problema real que es que no está dispuesto a validar su liderazgo en un esquema competitivo. No se me ocurre nada menos liberal que una persona que no está dispuesta a competir".

Encuestas

La consultora Circuitos publicó un informe en el que Juntos por el Cambio supera al Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. La primera oposición suma un 31,3% de los votos frente al 30,4% del kirchnerismo. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, es el candidato más votado con un 24,6% pero en términos de coalición no supera a los amarillos. Los diputados del PRO, Diego Santilli (16,7%) y Cristian Ritondo (9,4%) sumados al radical Facundo Manes (5,2%) superan al oficialismo; con la suma de otros candidatos oficialistas.



La consultora Zubán Córdoba remarcó que Axel Kicillof lidera la intención de voto en la provincia de Buenos Aires con 33,9%. El jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, le suma un 5,8% de intención de voto. Diego Santilli se posiciona con 28,4% de intención de voto y se le suma el caudal electoral del 7,5% de Cristian Ritondo. El diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, aparece como una alternativa rentable para Juntos por el Cambio con un 7,5% de intención de voto.



La consultora Solmoirago por su parte abarcó la cuestión electoral nacional de la primera oposición. La consigna fue la siguiente: "De estos candidatos a presidente de Juntos por el Cambio, ¿a quién votaría? Pregunta realizada solo a los que respondieron Juntos por el Cambio en pregunta anterior (33,3%)".

Horacio Rodríguez Larreta se ubica primera con un 30,8% de intención de voto y luego aparece Patricia Bullrich con un 21,8%. Mauricio Macri se posiciona tercero con un 10,1% y Facundo Manes cuarto con un 5,7%. El 17,8% no sabe y el 13,8% optó por la opción de "otro".