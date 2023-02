Los guiños de los peronistas de Sergio Massa hacen temblar a La Cámpora

Hace 8 meses, la dirigente Gabriela Lizana anunció el armado de la versión local del Frente Renovador que lidera a nivel nacional el ministro de Economía Sergio Massa. En este verano preelectoral, los massistas de ese espacio tienen puentes en dos sentidos. En miras a los comicios provinciales, mantienen conversaciones para integrar un eventual frente opositor a nivel provincial liderado por el líder del PRO Omar De Marchi. Pero además, frente a las elecciones anticipadas en los municipios peronistas se muestran dispuestos a trabajar junto a los tres intendentes no kirchneristas: Roberto Righi (Lavalle); Matías Stevanato (Maipú) y Emir Félix (San Rafael).

El espacio tiene algo en claro y es que el camino que seguirán tanto dentro del Frente de Todos como quizá fuera no es cerca del kirchnerismo, que integran Unidad Ciudadana y La Cámpora. En ese sentido, y por los vínculos que tienen tanto los referentes locales como el propio Massa, apuestan a militar en las elecciones municipales a Stevanato y a los sucesores que nominen Righi y Félix (ambos no tienen reelección porque ya cumplieron con los dos mandatos consecutivos que la ley determina). En esa línea, no sólo quieren militar a las tres gestiones peronistas en la carrera a las elecciones que tendrá su primera instancia -las primarias- el próximo 30 de abril, sino también apuntan a integrar las listas para los Concejos Deliberantes y participar de las próximas gestiones de gobierno.

De hecho, las fotos y los gestos entre esos intendentes y los dirigentes massistas peronistas se pudieron ver en varias oportunidades el año pasado, incluso en el acto de lanzamiento del Frente Renovador. La manera en la que finalmente se termine de plasmar estos acuerdos hoy son una incógnita porque la pelota está la tienen los jefes comunales quienes deberán decidir si cierran o no con el Frente Renovador. Lo que aseguran los dirigentes es que "Massa dio libertad de acción", según dicen.

Pero mientras se concentran en las comunas, los peronistas massisstas, como otros dirigentes justicialistas, participan de las llamados para conformar un frente opositor liderado por el precandidato a gobernador del PRO, Omar De Marchi. No tienen la seguridad de que darán el paso de irse a ese grupo de partidos que aún no está consolidado porque depende de la salida de De Marchi de Cambia Mendoza, pero no lo descartan. Las conversaciones existen y creen, como han asegurado intendentes como Stevanato y Righi, que es necesario conformar "un gran frente de partidos sin grietas".

Ese espacio, si finalmente nace, tendrá dos objetivos claros. Por un lado, intentar ganar el Gobierno frente a un candidato oficialista fuerte como es Alfredo Cornejo. Pero por otro, integrar listas legislativas junto a otros dirigentes opositores que sean capaces de revertir las intenciones del radicalismo quien apuntan a tener las mayorías.

Estos movimientos de los peronistas massistas, que son coincidentes con los de los intendentes no kirchneristas, se dan mientras el kirchnerismo planea la convocatoria a un congreso partidario del PJ (donde tiene mayoría) en el que prohibirá hacer alianzas con De Marchi. Quienes decidan hacerlas, deberán usar otro sello que no sea el del PJ: el del Frente Renovador puede ser uno de ellos. Aunque por ahora, son negociaciones que se desconoce si llegarán o no a concretarse. El futuro, muy próximo, lo dirá.