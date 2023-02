La irónica respuesta de María Eugenia Vidal para Alberto Fernández

María Eugenia Vidal está de gira en la provincia de Córdoba donde aseguró en declaraciones radiales que “los argentinos vivimos con un millón más de argentinos pobres desde que empezó el mandato de este presidente", en alusión a Alberto Fernández.

La diputada nacional del PRO le dedicó además una ironía a Alberto Fernández: "El presidente está en un cumpleaños”. Con 300% de inflación acumulada y que probablemente sea cerca de 400% a final de año, teniendo que empezar las clases, un cuaderno de tapa dura cuesta $1.200, pensemos lo que significa llenar la mochila”, agregó María Eugenia Vidal.

“Y en esa realidad el presidente está en un cumpleaños, no vive la realidad que viven los argentinos, y eso es grave, no solo por que no sepa lo que nos pasa, sino porque difícilmente pueda resolver lo que no siente, no ve y lo que no le importa”., advirtió.

La legisladora nacional arribó a la provincia en la noche del jueves procedente de La Pampa, y está concentrada en reunirse con los sectores productivos, pymes, pequeños y grandes emprendedores. "En Córdoba me gusta recorrer lo productivo porque es lo que viene para el país, la Argentina del trabajo. Esta provincia es un modelo para el resto del país y tomo nota de lo que veo", aseguró.

Vidal ratificó sobre el espacio político del que forma parte, que la unidad es muy importante para enfrentar al kirchnerismo. “Somos parte de un equipo; Patricia, Horacio, Mauricio, yo, desde hace muchos años que es mucho más amplio que el PRO, que es Juntos por el Cambio, y que va a cumplir 8 años”.

Al mismo tiempo agregó que “no es el tiempo para discutir candidaturas, yo no hago lo que critico, no quiero ser parte de esa política que no se ocupa de los problemas de la gente”.

“Voy a ocupar el lugar donde la gente me ponga. Sí, me gustaría ser presidenta, después de haber gobernado la provincia de Buenos Aires, donde viven el 40% de los argentinos y de haber gobernado la ciudad con Mauricio", explicó.

Consultada sobre que Elisa Carrió será candidata a las PASO dijo: “Me parece válido, ella es líder de un partido, tiene que tomar decisiones sobre qué va a hacer su partido y está bien que se presente como candidata, representa a su partido dentro de la coalición".

Respecto a la idea de modificar el régimen de promoción de alumnos en las escuelas secundarias bonaerenses, la diputada advirtió que “no es la primera medida que toma el gobernador que tiene que ver con degradar aún más nuestro sistema educativo”.

“Esto se suma a los dos años de escuelas cerradas, se suma a la decisión en el invierno pasado en donde los días que hay menos de 10 grados, las escuelas pueden abrir a media mañana, se suma a una serie de decisiones que lo único que hacen es profundizar un problema que tiene todo nuestro sistema educativo y es que nuestros hijos no aprenden”.

En el mismo sentido amplió que; la mitad de los chicos que van a la escuela en la argentina, no termina el secundario en tiempo y forma y de los que lo terminan no consiguen trabajo”. “Esto ha sido agravado por el kirchnerismo”, añadió.

La agenda de Vidal en Córdoba incluye recorridas por las localidades de: La Falda, Cruz del Eje, Quilino, Deán funes, además de Córdoba capital y Villa Maria, donde estuvo en la noche de ayer. Las actividades incluyen distintos encuentros con empresarios del turismo, emprendedores y productores. Además de la visita de una empresa de logística y transporte. Como de costumbre, la legisladora mantendrá encuentros con vecinos en los distintos puntos de la provincia.