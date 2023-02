José Thomas explicó por qué Mendoza no adhirió al tope de colegios privados y chicaneó a De Marchi

El director general de escuelas, José Thomas, pasó por MDZ radio y explicó por qué Mendoza, al igual que otras seis provincias, no adhirió al tope de aumentos de los colegios privados que anunciaron el Ministerio de Economía y el Ministerio de Educación de la Nación.

"Mendoza, como otras jurisdicciones, tiene una normativa muy estricta con el aumento de los colegios privados, con topes desde hace muchos años. Tenemos de las mejores reglamentaciones de esto hace muchos años, Córdoba es otra".

"Una cosa es ponerle tope a algo que no tiene ningún tipo de reglamentación, como los precios. Y otra es modificar las reglas del juego en el medio del juego, porque le podemos generar un daño irreparable al que ya seguía determinadas reglas. No estamos en contra de la teoría de lo que hizo Nación, estamos de acuerdo, pero acá lo hacemos de otra forma. Acompañamos ese proceso de Nación, pero nosotros ya recibimos una carta de las cámaras de acá que no están de acuerdo con lo que firmaron a nivel nacional", profundizó Thomas.

Luego, agregó: "Ayer no hubo firma en el Consejo Federal, fue un convenio. Muchos estamos de acuerdo en lo teórico, pero que en lo práctico es complejo. Estuve desde las 9 ahí y no se firmó nada, no me quiero poner en contrapunto con nadie, pero no se firmó nada. Se comentó con que todos estamos de acuerdo que hay que bajar la inflación y que estamos de acuerdo en que no es una medida educativa, es una medida netamente económica".

José Thomas explicó que en Mendoza las cámaras y gobierno se juntan para determinar los aumentos de los colegios privados en base a las paritarias. "Cuando hay aumento salarial se discute en Mendoza si aumentan los colegios privados o no. Si no hay aumento salarial, no se discute. Nosotros podemos controlar las que tienen subsidios, las otras no podemos controlarlas".

Además, le respondió a Omar De Marchi, quien en las últimas horas aseguró que el sí se pondrá del lado de los docentes y criticó a la gestión actual: "Tengo 20 años de docencia. Soy más docente que Omar De Marchi ida, vuelta, ida, vuelta, varias veces. He vivido 20 años con el sueldo docente. Esta gestión está del lado del docente con todo lo que venimos haciendo. Hemos puesto este año 2 mil millones de pesos para formación docente, nunca en Mendoza se invirtió así. Si hay algo que demostramos, es que gestionamos. Con errores, con dificultades, pero gestionamos".

Luego, Thomas sacó chapa por el sistema nominal que tiene la provincia: "Somos la única provincia de la Argentina con un sistema nominal para determinar antes de tiempo las trayectorias débiles es estar preocupado por la gestión, para luego poner recursos en las escuelas. Reconozco que tenemos errores y que no está todo desarrollado ni muchísimo menos, pero en la Argentina necesitamos ver los rumbos".

Tras reconocer que los salarios docentes son bajos, expresó que "el salario docente implica arriba del 90% de mi presupuesto y mi presupuesto es casi un tercio del presupuesto provincial. Mover uno, dos tres, cuatro puntos del salario docente significa mover puntos en el presupuesto. Si el provincial fuese un presupuesto donde hay incidencia importante de la Coparticipación estaría bien, pero eso no lo tenemos. Si uno no agranda la torta, no hay forma de no quitarle a otro al hacer modificaciones así"

"Para poder pagarle más a los docentes hay que mejorar los ingresos de Mendoza y este gobierno con una pandemia en el medio ha trabajado mucho en eso", indicó. Y luego aseveró: "No creo bajo ningún punto de vista que este gobierno esté en contra de los docentes".

