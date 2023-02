García Moritan: ¿Jefe de Gobierno, presidente o gobernador de Buenos Aires?

Roberto García Moritan atraviesa días de buenas dudas. En Republicanos Unidos, el espacio que lidera junto a Yamil Santoro, empezaron los rumores de cargos y nombres para todos los casilleros en este año electoral. Por la buena elección de 2021 y la instalación de los últimos años, Roberto García Moritan tiene un desafío por delante: es muy conocido en Provincia, tiene casi total conocimiento en Ciudad, y según distintos consultores consultados por MDZ, tiene muy alto conocimiento a nivel país con baja imagen negativa, algo que más de uno envidia.

El empresario gastronómico, es cierto, reúne una serie de características que irrita a la llamada "vieja política": es hombre de familia, casado con una mujer muy conocida con excelente imagen como Carolina "Pampita" Ardohain, es empresario Pyme, por lo que conoce de primera mano la crisis que atraviesa el sector, y es "no casta" como añadidura en un contexto de Javier Milei incomodando al sistema con ese rótulo para con el resto.

Ricardo López Murphy analizó en privado bajarse de la candidatura del país. No tiene los números que deseaba tener antes de marzo, y hubo un operativo clamor por parte de Patricia Bullrich para convencerlo de que juegue en la Ciudad representando a la ex ministro de Seguridad. Si bien ese camino es imposible dado que Bullrich ya bendijo a Jorge Macri y si traiciona esa relación sería el fin del apoyo de Mauricio Macri, a López Murphy lo siguen convenciendo de que será el candidato de Bullirich y elige creerle. No son días fáciles para el "bulldog", y su bajada a la Ciudad generará una serie de esquirlas internas que pueden hacerle más daño del pensado.

Así entonces, García Moritan corroboró que en Buenos Aires puede ir por el voto liberal que por ahora no logra seducir José Luis Espert, y evitar la hemorragia de Juntos por el Cambio compitiendo en la interna. Será cuestión de esperar hasta el 15 de marzo, fecha dead line que impuso García Moritan junto a Yamil Santoro para definir candidaturas.

Todo está abierto para el dueño de la exquisita cevicheria "La Mar", considerado el mejor lugar del país para degustar ese plato. ¿Podrá hacer temblar el aparato temido del kirchnerismo en la 1era y 3era sección electoral, donde dicen, tiene mejor imagen que Mauricio Macri y Cristina Kirchner?