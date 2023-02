Alberto Fernández dijo que sólo China creció más que Argentina en los últimos dos años

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que está "cada vez más atento al murmullo de la gente y menos el griterío de la política", a la vez que pidió "a los compañeros y a las compañeras, más unidad que nunca".

Además, destacó también la recuperación económica y reiteró que la Argentina es el segundo país en el mundo con un crecimiento económico superior al 16%. "No nos equivocamos en muchas cosas. Debemos haber cometido errores, porque todos somos susceptibles de equivocarnos, pero los errores que cometimos nunca fueron en perjuicio de la gente y fueron de buena fe", planteó.

En la misma línea, culminó: "Cuando miramos qué nos pasó en los dos últimos años, ahí tenemos muchos datos para darnos cuenta de que no estuvimos equivocados. La Argentina en los dos últimos años, su economía, creció más del 16%. Eso nos convierte en el segundo país del mundo que más ha crecido en los dos últimos años, sólo China nos supera en crecimiento".

"La Patria se construye sin peleas sin desunirnos. Cada vez estoy más atento al murmullo de la gente y cada vez escucho menos el griterío de la política", sostuvo el mandatario junto a sus ministros Gabriel Katopodis (Obras Publicas) y Jaime Perczyk (Educación).

Al encabezar un acto en el partido bonaerense de Berazategui, el jefe de Estado remarcó que "en el murmullo de la gente, del industrial, del que trabaja, del que juega un deporte, del que estudia, del que enseña está la verdad de lo que está pasando en la Argentina".

Asimismo, en varios pasajes de su discurso el presidente criticó a los medios de comunicación: "Las tapas de algunos diarios que padezco hoy las padecía (Raúl) Alfonsín también".

"Hay mecanismos de control social en los que aprendemos las normas de cultura y eso se aprende en el hogar, en la escuela, en la iglesia, en los clubes y a veces también es tarea de los medios de comunicación, aunque muchos no lo hacen", señaló Alberto Fernández al destacar el rol de los clubes de barrio.

En el cierre de la actividad en el sur del conurbano y mientras se define la convocatoria a la Mesa Política del Frente de Todos, el Presidente manifestó: "A los compañeros y a las compañeras, más unidad que nunca".

"Tenemos que estar unidos porque hay un común denominador que nos une: que los enemigos de la patria no tomen el poder", insistió ante el auditorio colmado de intendentes.

Un nuevo acercamiento a las intendencias

En el camino a las presidenciales, y con la posibilidad de correr por la reelección, el mandatario eligió mostrarse durante los últimos días con sus aliados estratégicos de los municipios.

Incluso, según supo NA, tras el acto almuerza junto a intendentes de la provincia en una continuidad de lo que fue el encuentro del martes en la quinta de Olivos.

Atentos a las palabras de Fernández, la transmisión oficial permitió ver a Fernando Espinoza (La Matanza), Mariel Fernández (Moreno), Mario Secco (Ensenada), y Alberto Descalzo (Ituzaingó).

En la visita a Berazategui, el mandatario obtuvo una nueva foto junto a otro barón del conurbano: Juan José Mussi. Se espera que el lunes se haga presente en Ituzaingó, conducido por Descalzo, ambos cercanos a Casa Rosada.

Durante el acto, Mussi le pidió que "no afloje" al tiempo que aseguró que la Argentina lo necesita. "Solo le voy a pedir que no afloje. No afloje compañero presidente. Y desde aquí le voy a decir que no afloje a la compañera Cristina, los estamos necesitando a todos. Los queremos para seguir adelanto con un proyecto nacional y popular", vociferó.

En su acercamiento con las intendencias, el presidente se mostró a principio de año junto a Mario Ishii en José C. Paz, y visitó las tierras del kirchnerista, Mario Secco, único representante de la fuerza durante el intercambio en Olivos. En diciembre, recibió también al intendente de Morón, Lucas Ghi.