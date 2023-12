Perlitas: Cornejo demoró el traspaso de mando por los penales de Godoy Cruz

Demoras inesperadas, tardanzas y misterio fueron algunos de los condimentos de la doble jornada política de este sábado 9 de diciembre. En el primer turno, Alfredo Cornejo llegó a la Legislatura para participar de la asamblea legislativa en la que le tomaron juramento como gobernador. Acto seguido, se trasladaron a Casa de Gobierno para realizar junto a Rodolfo Suarez la ceremonia del traspaso de mando, pero hubo que esperar a que terminara el partido de Godoy Cruz. Las perlitas de una tarde histórica:

Primera demora

Ya estaba todo listo en la Legislatura. La asamblea legislativa había comenzado y Mario Abed ya había invitado a Alfredo Cornejo y Hebe Casado a ingresar al recinto para jurar como gobernador y vicegobernadora. Pero algo pasó y no salían del salón en el que se encontraban. Pasaban los minutos y las responsables de protocolo comenzaban a ponerse inquietas. No fueron más que tres o cuatro minutos de espera, con todos parados listos para recibir al gobernador, pero para los encargados de la organización se hicieron eternos.

Tardanza y media falta para Garay

El presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, tenía un lugar reservado en primera fila. Sin embargo la silla estaba vacía y la asamblea legislativa estaba en marcha y Alfredo Cornejo ya había llegado a la Casa de las Leyes. Faltaban segundos para que le tomaran juramento y el presidente del máximo tribunal llegó corriendo a al recinto.

La vice tuitera

Hebe Casado juró como vicegobernadora.

Hebe Casado dio su primer discurso como vicegobernadora y no pudo ocultar su nerviosismo. "Quiero aprovechar esta oportunidad para dirigirme al pueblo de la provincia de Mendoza", comenzó la vicegobernadora en un discurso que recogió en varios pasajes el hartazgo de la ciudadanía con la política y el mensaje que dejó el triunfo de Javier Milei. "Soy una mujer de firmes convicciones. Algo que pueden afirmar quienes me conocen o me siguen en las redes sociales, pero también soy una mujer de ciencia y liberal", manifestó Casado.

El pedido de Cornejo a la Iglesia

Alfredo Cornejo es fanático de Godoy Cruz y durante su discurso dejó claro que, a pesar de estar ocupado jurando como gobernador, con un ojo seguía atentamente el transcurso del partido de semifinales entre el Tomba y Platense. Al saludar a las autoridades presentes identificó a los representantes eclesiásticos y le hizo un pedido especial al vocero del arzobispado. "Marcelo (De Benedectis) en particular, a seguir orando por Godoy Cruz que va uno a uno", remarcó al comenzar su alocución. Finalmente ese fue el resultado pero en los penales Platense fue superior.

Marcelo de Benedectis en la Legislatura.

Paren todo

Una vez que se dio por concluida la asamblea legislativa, la mayoría de los funcionarios se trasladaron hasta Casa de Gobierno para participar del traspaso de mando. Los nuevos ministros estaban listos para que Cornejo les tome juramento y sus familias los estaban esperando con orgullo, pero por razones de fuerza mayor el inicio del acto en Casa de Gobierno se vio demorado. ¿Cuál fue el motivo? La infartante definición por penales del encuentro entre Godoy Cruz y Platense. Alfredo Cornejo es hincha del Tomba y sufrió cada penal. Hasta que no terminó la serie, el segundo acto del evento de asunción no comenzó. Incluso se tomó algunos minutos más para pasar el trago amargo de la eliminación del Bodeguero.

Nadie se quiere poner el traje

Si bien Alfredo Cornejo ya definió sus ministros, aún hay dudas respecto a quiénes ocuparán las segundas líneas. Probablemente muchos ya tienen la confirmación pero no quieren decir nada hasta que los responsables de cada área lo haga público. "Lo único que sé es que he tomado seis horas como docente", afirmó a MDZ José Thomas que no descartó seguir vinculado al gobierno. Mientras tanto, según el intendente de General Alvear no hay transición en el Iscamen porque no saben quién presidirá el organismo que estuvo bajo sus órdenes estos últimos años. Y si lo sabe no lo quiso decir.