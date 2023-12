La llamativa estrategia de Jorge Macri para poner punto final a los cortes de calles

Tal como lo sostuvo este jueves al asumir como jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri reiteró sus críticas sobre quienes encabezan los cortes de calles en la Ciudad de Buenos Aires y explicó cuál será su estrategia para permitir la libre circulación de vehículos sin perjudicar el derecho a la protesta.

"Arriba de la vereda. Simple. En un lugar donde no impidan otros derechos. En las plazoletas centrales. En la Plaza de Mayo, arriba de las veredas. Y no me rompen ni me dañan nada", advirtió el mandatario local.

En contacto por TN, Macri cuestionó que se haya "naturalizado el hecho de que manifestar es romper algo" y recalcó que tiene "una firme decisión de hacer cumplir la decisión del orden".

"Cuando hay conflicto de intereses entre dos personas y el Estado no interviene, se resuelve mal. Gana el prepotente, gana el violento, y ese desorden, ese caos tiene que terminar", insistió.

En ese sentido, el referente del PRO destacó las conversaciones que mantuvo con Javier Milei y la futura ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con el objetivo de "coordinar con las fuerzas federales" las tareas para evitar la “entrada masiva” desde el sur por el Puente Pueyrredón y por las estaciones de tren.

Acto seguido, apuntó contra el Gobierno nacional saliente "que alimentaba una realidad" en favor del desorden y recalcó que, a diferencia de la administración que termina, el nuevo Gobierno "no odia a la Ciudad".

"Además tenemos una ministra que toma la responsabilidad que es de nuestro mismo espacio político y asumió el mismo compromiso. Entonces vamos a poder trabajar en equipo, eso va a ser un cambio grande", subrayó.

"Vamos a iniciarle demanda penal a todas las organizaciones sociales que están vulnerando derechos de niños", ratificó ante la presencia de menores en las movilizaciones y adelantó que dará la "discusión pública" con la Justicia para que acompañen esta decisión.

"Si alguien cree que está bien que un niño esté ahí, no en su casa, estudiando, jugando o alimentándose, bueno, que esté dispuesto a defenderlo. Creo que uno de los saltos cualitativos, una de las discusiones culturales que tenemos que dar, es volver a tratar a los adultos como adultos", finalizó.