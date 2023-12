Crisis en salud: el nuevo ministro dijo que buscará ayudar al sector privado

Alfredo Cornejo anunció este miércoles quiénes serán los ministros que acompañen su gestión durante los próximos cuatro años. Rodolfo Montero, flamante ministro de Salud y Deportes, tiene un enorme desafío por delante.

Montero fue jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes en la primera gobernación de Cornejo; luego cambió de funciones para ser gerente general de la Fundación Escuela de Medicina Nuclear (FUESMEN). Además, es el hermano menor de la exvicegobernadora Laura Montero.

En diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, Montero reconoció que “la cartera de Salud es una cartera complicada, todo el mundo sabe que estamos atravesando un momento muy difícil en el sistema de salud por problemas estructurales de hace muchísimos años, pero también es cierto que el contexto económico nacional y los problemas sociales y económicos de los últimos tiempos agravan la situación”.

En Sonría lo Estamos Filmando, señaló que “nos hemos cansado de ver noticias de los profesionales que deciden salir del sistema o irse a otra provincia o irse a otro país. Complica más la crisis en el medio de un contexto en el cual todas esas complicaciones hacen que mucha gente se empiece a volcar al sistema público o bien porque no tiene obra social, porque ya no paga la prepaga o porque le cobran coseguros y no los puede pagar”.

“Hay presiones de demanda por un lado y complicaciones de todo tipo”, añadió: “Es una situación delicada y nos toca en el próximo tiempo gestionar esa crisis”.

También opinó que “los precios de los medicamentos es un tema de muchísimo impacto en la salud porque representa un porcentaje elevado del gasto de la salud pública en general”.

Montero adelantó: “Vamos a tratar de empezar a integrarnos con el sector privado para articular acciones. Si en el medio de esta crisis nos superponemos en acciones, no estamos colaborando”.

“Vamos a intentar conducir el Ministerio no sólo desde la prestación pública, sino también con los otros sectores, con un trabajo muy cercano con la obra social provincial”, indicó.

Respecto de su designación, sostuvo: “He trabajado mucho con Alfredo, trabajé bastante en la cartera de Salud. Los últimos dos años trabajé mucho para armar un plan estratégico para el ministerio de Salud. Ha sido un trabajo conjunto de bastante tiempo y Alfredo valoró la idea de consolidar un equipo, de que haya un plan detrás y entiende que estamos preparados”.

En cuanto a OSEP, Montero advirtió que “hay que empezar a articular entre la obra social provincial y el Ministerio de Salud. Tengo como objetivo que realmente tengamos acciones en conjunto para mejorar los resultados para la gente”. Por el momento, aseguró que “no hay nombres”.

El flamante ministro también hizo hincapié en la parte de deportes que también le compete: “En esa cartera hay que poner el foco en todo lo que tiene que ver con el deporte social, traer a los niños a los clubes de barrio. Y todo lo que es el apoyo al deporte amateur, a los chicos que necesitan una ayuda extra”.

“Y los eventos deportivos como complemento del turismo también, Federico (Chiapetta) lo ha manejado muy bien estos últimos años”, cerró.

