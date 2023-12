"Lograr consensos": los objetivos de Hebe Casado, la vicegobernadora que promete no pasar desapercibida

Este sábado 9 de diciembre Alfredo Cornejo asumirá como gobernador de Mendoza, al tiempo que Hebe Casado comenzará a cumplir su rol como vicegobernadora de la provincia.

En diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, Casado reconoció que siente “nervios, ansiedad e incertidumbre”, pero se mostró muy confiada de la impronta que le puede dar a este nuevo Gobierno.

“La impronta va a ser la de Hebe Casado: intentar ser una vicegobernadora federal, representativa, la idea es pasar parte de la semana en el sur provincial, hacer lo más ágil posible la Cámara, pensada como una empresa que trabaje eficientemente. Que no sea un órgano de burocracia, sino que funcione efectivamente”, señaló en Sonría lo Estamos Filmando.

Casado adelantó que buscarán “hacer un digesto; ordenar las leyes que se han aprobado durante este tiempo en Mendoza y ver cuáles están obsoletas, sacarlas, derogarlas. Es un refresh de toda la legislación mendocina”.

También habló de la importancia de lograr consensos: “Es una Cámara donde estamos 19 a 19; si no logro consensos me va a tocar desempatar seguido. La idea es que yo no tenga que usar ese voto de desempate sino que realmente las leyes salgan por consensos entre todas las partes y que lleguemos a acuerdos políticos que beneficien a los mendocinos”.

“El hecho de que la Cámara esté dividida en tres aumenta la deliberación, eso es bueno y si es por el bien de los mendocinos, todos podemos aportar para que las leyes beneficien a Mendoza, que es el lugar donde vivimos”, agregó.

Casado opinó que “poner por encima del interés del ciudadano las cuestiones ideológicas no corresponde” y sostuvo: “Se vienen tiempos muy difíciles en lo social y lo económico para que los políticos nos quedemos en la chicana, en la pelea ideológica. Tenemos que trabajar con altura para poder mejorar la situación que nos ha traído hasta acá”.

Sobre el inicio del nuevo Gobierno, celebró ya tener la aprobación del presupuesto y de la Ley de Ministerios “para empezar a marcar cuáles van a ser los caminos de gestión que queremos profundizar”.

“Estos meses van a ser muy disruptivos desde lo nacional, al principio no vamos a tener grandes movimientos. A medida que pase el tiempo y empiecen a funcionar cada uno de los ministerios, seguramente vamos a tratar leyes que tienen que ver con el mejor funcionamiento de la provincia, con hacer a la provincia más eficiente”, indicó: “Queremos que el Estado no sea un estorbo para el ciudadano; que cada vez sea más chico y más eficiente”.

“Cuando Milei hablaba de recortar los ministerios, acá en Mendoza ya se había hecho en el 2015. Esta vez recortamos uno más y tiene que ver con la experiencia de haber gestionado y ver cómo se interrelaciona un ministerio con el otro o un área con la otro y dónde es más eficiente que esté”, explicó.

También reconoció que “a la gente que viene del privado le cuesta meterse en la política. Uno encuentra un montón de escollos, mucha gente que le gusta vivir de la política y no te deja espacios como para poder desarrollarte y crecer. Pero no es imposible y el ejemplo soy yo. La política viene cambiando”.

Y añadió: “La política partidaria se ve cuestionada por la ciudadanía, que busca personas con ciertas características”.

Sobre los resultados de las elecciones, que consagraron a Javier Milei como el próximo presidente de los argentinos, Casado expresó: “El día que Patricia (Bullrich) no pasó al balotaje fue una decepción, me hubiese gustado que fuese presidenta. Pero frente a un balotaje entre Massa y Milei, la esperanza que nos quedaba a los argentinos era Milei”.

“En mí despierta esa esperanza a un cambio después de 20 años de kirchnerismo donde hemos visto cómo se ha destrozado en lo social, en lo económico y en lo moral al país. Creo que esta disrupción de alguien que no viene de la política como es Milei, nos da a todos los argentinos una nueva ventanita de esperanza”, sostuvo. “Todos queremos que le vaya bien. Y la primera que salió a apoyarlo fue Patricia, sin intentar un cogobierno”.

En cuanto a la figura de Luis Petri como nuevo ministro de Defensa, opinó que “siempre es bueno que algún mendocino esté en el Gabinete nacional, más sabiendo que fue el candidato a vicepresidente de la fórmula que yo acompañé. Sabiendo de la capacidad de trabajo de Luis, estamos bien representados los mendocinos”.

Además, habló sobre el rol de Cornejo y su relación con Milei: “Alfredo ha estado en contacto con parte de la gente que está encargada de los ministerios de Javier y con Villarruel en el Senado. La relación ha sido muy fluida y buena”.

“Alfredo es un líder natural, tiene una muñeca política que por ahí el resto de los gobernadores no sé si la tienen. Yo lo veo liderando esta liga de gobernadores”, adelantó.

