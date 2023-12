La tajante afirmación de un referente liberal por el recorte del Estado

El diputado electo de La Libertad Avanza Alberto "Bertie" Benegas Lynch, hizo un análisis sobre las medidas económicas que tomará Javier Milei y anticipó que los primeros seis meses del nuevo Gobierno van a ser "complicados para todos".

"Va a haber seis meses complicados para todos, especialmente es el proceso del ajuste al Estado", indicó este jueves por Radio 10, luego de asumir su banca en representación por Buenos Aires.

No obstante, el legislador aclaró que estas primeras medidas no afectarán a la gente ni a los planes sociales. "Todo el programa de Gobierno se construyó bajo la premisa que la gente no se toca, los planes sociales no se tocan, hay que reconocer cuáles son las víctimas y cuál es el victimario. El victimario es el Estado", recalcó.

"Hay que ir a la reforma del Estado y la reforma fiscal. Esa es la batalla que queremos dar ahora en esta instancia, justamente para sacar el peso del Estado a la gente", insistió Benegas Lynch, quien evitó hablar de "recesión" en el primer medio año de la era Milei.

En otro tramo de la charla, el referente de La Libertad Avanza reconoció que las jubilaciones y las partidas sociales son “muy pesadas” dentro de la composición del PBI, pero ratificó que no se tocarán. “Hay que ir donde roba la política, el ajuste a la política, basta al (sic) cuello de los contribuyentes y mucho menos a los jubilados”, resaltó.

Finalmente, hizo alusión al paquete de reformas que enviará el presidente electo el lunes 11 y confesó que se siente ansioso para que el mega proyecto llegue al Congreso y así "empezar a cambiar la Argentina a 180 grados".