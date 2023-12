Jorge Macri: guiños a Milei, advertencia por piquetes y el nuevo liderazgo en el PRO

Jorge Macri es hoy el amarillo más poderoso del país. Tuvo una interna ardiente contra un rival muy fuerte y una maquinaria radical que trabajó sin descanso para ganarle; y perdieron. Macri logró imponerse al candidato implícito de Horacio Rodríguez Larreta y después evitar el balotaje, surfeó la ola liberal que ni hizo mucha espuma en la Ciudad, y mientras la apuesta de Mauricio Macri perdía en el país, Jorge ganaba en la Ciudad. Es el nuevo líder del PRO más allá de las formalidades, junto a Rogelio Frigerio, quien dio batacazo en Entre Ríos después de 21 años de Peronismo. Lo sabe Mauricio, lo sabía Horacio y lo saben ahora todos: Jorge Macri hace uso y ejerce el poder con determinación y claridad, es ahora el comienzo del "jorgismo".

Jorge Macri no dejó cabo suelto, le habló a todos los que tenía que hablarle, dejó en claro que es quien liderará el proyecto político en la Ciudad, ponderando sus antecesores y separando formas y fondos. Le habló al presidente Javier Milei, a la oposición, a los piqueteros y a los derrotados, todos quedaron avisados de lo que viene en la gestión que llevará a cabo desde el lunes temprano. Juró fuera de protocolo, se permitió relajarse y sonreir, agradecer a familiares, a su papá mirando al cielo y a su mujer, sentada en primera fila, por haberle devuelto "un hogar" junto con sus hijos.

Seguridad. Waldo Wolff, ministro.

"Prometo servir dando lo mejor de mí, espero el día que me toque terminar la función, gozar el mayor beneficio, caminar por la calle como un ciudadano más". Jorge Macri quiere llevar a cabo un plan, un método que le dio buenos rindes en Vicente López, representando una marca ganadora que está en crisis y busca renovarse, mancomunando sectores diversos pero no antagónicos que conviven en el extinto Juntos por el Cambio, hoy el embrionario neomacrismo.

La creación del estilo propio no es sorprendente, logró con el pasar de los años hacer sin consultar, pagar el costo, ganar e imponer pero sin el culto al rencor. Así es como llegó y habló Jorge Macri, quien dejó en claro que no habrá medias tintas, ni mano blanda, ni crisis de liderazgo, será el líder político y jefe de gobierno en la Ciudad por los próximos cuatro años. Le habló a cada actor mirándolo a los ojos y sin vacilaciones, confirmó entonces el comienzo de una nueva forma de gestionar Buenos Aires.

Jorge Macri no va a permitir que haya piquetes con chicos, fue sin nombrar un primer objetivo para la dupla Patricia Bullrich y Waldo Wolff, quienes con una mirada idéntica se encargarán de que las protestas permitan circular y se activen los protocolos anti piquetes para que el caos no sea parte de la cotidiana. Los aplausos fueron constantes y para cada ministro, muchos conocidos y algún nuevo. "Con los chicos, no", soltó Macri serio, antes de un aplauso general.

Cambio. Jorge y Mauricio, Horacio y Clara Muzzio.

"Compartimos muchas ideas con Javier Milei, hay un aire de esperanza en la Argentina para que vuelvan los que se fueron y se queden los que se querían ir, vamos a trabajar y darle un nuevo impulso en la gestión, con este gran equipo presente". No hay eufemismos en las palabras del jefe de Gobierno, quien recordó que la zona sur de la Ciudad está rezagado, algo que el PRO no logró transformar en sus cuatro gestiones.

La deuda de coparticipación que le quitó de un plumazo Alberto Fernández a Horacio Rodríguez Larreta quedó flotando en el aire, no debería ser un conflicto entre distritos por los casi 300.000 millones de pesos que dejó de percibir el municipio durante la pandemia. Le pasó la pelota a Nación a la espera del fallo de la Corte, que la Ciudad volvió a pedir que se expida y le dé la derecha al saliente Horacio Rodríguez Larreta.

"La diversidad y el respeto, creo en dos profundamente, creo en una Ciudad en la que puedan convivir con amor y respeto la marcha por el orgullo gay y la marcha por las dos vidas", dijo Macri, tal vez la frase más profunda, que exhibe la tolerancia y determinación con la que insistirá en que la agenda 2030 no se imponga por sobre ninguna, tal como vino sucediendo en años anteriores.