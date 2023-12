Ideas y desafíos: la palabra de los siete ministros que acompañarán a Alfredo Cornejo

Se acabó el misterio y Alfredo Cornejo, gobernador electo, dio a conocer a los siete ministros que lo acompañarán en su próxima gestión y las dos encargadas de los entes autárquicos. En la Nave Cultural de la Ciudad, hizo subir al escenario a quienes lo acompañarán en las siguientes áreas: Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial; Ministerio de Seguridad y Justicia; Ministerio de Hacienda y Finanzas; Ministerio de Producción; Ministerio de Salud y Deportes; Ministerio de Energía y Ambiente; Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas (DGE). Los otros dos organismo son el Emetur y ProMendoza.

Los ministros que asumirán una vez que Cornejo llegue al poder este sábado 9 de diciembre, dialogaron con la prensa y dejaron algunas definiciones respecto de los desafíos que deberán encarar. Minería y sostenibilidad, éxodo de médicos mendocinos y exportaciones: algunos de los temas que anticiparon los protagonistas.

Mercedes Rus (Ministerio de Seguridad y Justicia) señaló que "hay grandes desafíos porque sabemos que la conflictividad social va mutando y las modalidades delictivas también. Hay un desafío en lo que tiene que ver con ciberestafas, robos de teléfonos, robos de cubiertas, etc. También el diseño ministerial que interactúa con Justicia, que es algo propositivo. En todos sus fueros, la Justicia tiene por objeto la cohesión social. Por eso, decimos que es fundamental en cuanto a Seguridad jurídica, pero también en lo que tiene ver con lo penal en proceso ágiles y que den resultados. Una víctima no sólo pretende de una prevención y disuasión, sino que también necesita de una buena investigación y una oportuna resolución".

La senadora provincial maipucina que dejará la Legislatura comentó para sumarse al Ejecutivo: "En la actividad privada era especializada en derecho penal y siempre tuve la mejor interacción con las fuerzas de seguridad, tribunales y fiscales. Es un buen significante que el gobierno haya elegido tantas mujeres y sobretodo en lugares que han sido históricamente ocupados por varones".

Tadeo García Zalazar (Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas) aseguró que su designación "es un gran orgullo y compromiso". El intendente saliente de Godoy Cruz fue consultado acerca de percibe algún tipo de presión por parte de Cornejo, quien hizo énfasis en que su segundo gobierno hará foco en dicha cartera. "Siento presión, pero él tiene las mismas expectativas que yo. Lo que se trabajó en la primera etapa de Alfredo es la revolución de lo sencillo y lo que se viene es la evolución de lo complejo. Es tratar de integrar áreas del Estado que trabajan de manera de conjunta, poner tecnología y gestión a favor de quienes más lo necesitan. Se vienen tiempo difíciles en Argentina y la bandera tiene que ser cuidar a las infancias", dijo.

Sostuvo que una nueva Ley de Educación "por ahora no es prioridad" al argumentar: "Lo tenemos que hacer es que se cumplan las leyes nacionales que no se cumplen. Hay muchos fondos para la Educación que no llegan a la provincia. Después de que el presidente electo envíe el paquete de leyes veremos cómo queda la situación respecto a las provincias... Una vez que tengamos a todo el equipo vamos a hacer una presentación".

Dependencias:

Dirección General de Escuelas (DGE).

Secretaría de Infancias, Adolescencias y Juventudes:

Jimena Latorre (Ministerio de Energía y Ambiente) habló del nuevo rol que tendrá. "El nombre de la cartera ya dice mucho: Energía y Ambiente, la transversalidad del ambiente en las actividades productivas como en la Energía y la Minería. El potencial en Mendoza es algo que Alfredo (Cornejo) viene recalcando no sólo en la campaña, sino desde su gestión anterior. Hay muchos desafíos. En materia energética se está por fracturar la parte mendocina de Vaca Muerta y eso abre una ventana muy importante de oportunidades. Hay programas para recuperar las áreas maduras. Las centrales hidroeléctricas como Los Nihuiles y el complejo de El Diamante tienen vencimiento de concesiones el año que viene y eso genera un reordenamiento de esa administración en la que Mendoza va a ser protagonista. Todo tiene que estar atravesado con una mirada de sostenibilidad y, por eso, es que se une el Ministerio de Ambiente con Energía".

Acerca de las posibles "tensiones" que podrían darse al combinar minería y ambiente en una misma fórmula, la exdiputada nacional subrayó: "No hay tales tensiones. Los controles no tan solo tienen que ser internos, sino también externos. En eso vamos a ser los primeros promotores para el Gobierno controle y sea eficaz, pero que haya controles externos. Por ejemplo, la creación de las fiscalías externas. Las tensiones se generan cuando no miramos con una mirada transversal la sostenibilidad ambiental que pueda conjugarse e ir de la mano con las actividades productivas. No hay desarrollo productivo si no lo hacemos de forma sostenible. Tenemos que trabajar más para tener políticas armonizadas".

Dependencias:

Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE)

Empresa Mendocina de Energía SA (EMESA)

Dioxitek SA

Impulsa Mendoza SA

Potasio Río Colorado (PRC)

Una de las novedades es la incorporación de Rodolfo Vargas Arizu (Ministerio de Producción), en representación del sector empresario. Vargas Arizu ponderó que "es la primera vez que el sector privado entra en un Ministerio de Producción. Tenemos un gran desafío, a partir del lunes, para ver las medidas económicas que se van a presentar. Sin lugar a dudas, la macro hace mucho a la economía de la provincia. Diría que un 80%. Pero aún así nosotros, con ese 20%, vamos a tratar de sacarle el peso del Estado a los particulares y a los privados para que puedan trabajar libremente".

"Yo soy la punta de un montón de cámaras y empresarios adheridos que han trabajado para esto. Hay que animarse a pertenecer. Nosotros lo hicimos y ya somos políticos y no renegamos. No creemos que toda la política sea igual. Por eso tenemos que tratar de cambiar la visión de regular y controlar para poder emprender", sumó el dirigente del espacio Activá Mendoza, que en los próximos días oficializará a otros empresarios dentro de su equipo de gestión.

Sobre la industria vitivinícola resaltó: " Aún con las condiciones adversas en Argentina, tenemos un lugar en el mercado y hay que acrecentarlo. La macro vuelve a influir con tipos de cambios, reglamentaciones del mercado interno, convenios con países... Tiene que haber convenios de cooperación con todos los países para que tengan tasa cero, que es algo que los chilenos han hecho desde hace 30 años porque han tenido estabilidad. Todo lo que sea bueno lo vamos a mantener y todo lo que podamos reformar lo vamos a reformar".

Dependencias:

Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (ISCAMEN).

Aeronáutica de Mendoza Sociedad Anónima (AEMSA).

Instituto de Desarrollo Rural (IDR).

Instituto de Desarrollo Comercial (IDC)

Natalio Mema (Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial) fue cauto y resaltó el papel que tendrán las segundas líneas que manejará. "Venimos siguiendo una línea de trabajo y ahora tenemos que hacer un esfuerzo para seguir mejorando y eficientizando. Sabemos cómo ha ido reaccionando la Argentina. Las elecciones de este año, sin dudas, han dejado un mensaje. Tenemos un equipo amplio en cuanto a la participación de cada uno, pero cohesionado para poder trabajar. No tenemos margen y sabemos los desafíos que se vienen. Estamos viviendo tiempos difíciles y esperamos que no dure mucho tiempo. Tenemos que tener un equipo para dar respuestas a la ciudadanía. Como dijo el gobernador electo: gestión, gestión y gestión. Es un Gabinete compacto, donde las segundas y terceras líneas van a tener mucho protagonismo porque se requiere estar todo el tiempo enchufado", dijo.

Y añadió: "Vamos a tener a cargo la infraestructura y el desarrollo territorial y va a haber un desafío importante, sobre todo con los anuncios del gobierno nacional. En el área de Gobierno buscaremos que el Estado sea lo suficientemente grande para responder demandas y suficientemente chico para que no sea un peso para la sociedad".

Dependencias:

Dirección Provincial de Vialidad.

Departamento General de Irrigación.

Instituto Provincial de la Vivienda.

Fondo de Infraestructura.

Ente Provincial de Agua y Saneamiento.

Ente de la Movilidad Provincial.

Agua y Saneamiento Mendoza SAPEM.

Sociedad de Transporte Mendoza SAUPE.

Por su parte, Rodolfo Montero (Ministerio de Salud y Deportes) expresó que se trata de una "ss una responsabilidad enorme" porque "Salud siempre es una cartera difícil por lo que está pasando y por los problemas estructurales que tiene el sistema hace muchísimos años. Tenemos un conjunto de propuestas muy amplias que vamos a terminar de consensuar con el equipo y que venimos trabajando hace dos años. Es difícil en lo personal porque hace 40 años mi papá se sentó en la misma silla cuando empezaba la democracia".

En relación al éxodo de médicos a otras provincias debido a la crisis que atraviesa el sector en Mendoza, puntualizó: "Hay emergencia sanitaria hace 20 años en Argentina y no hemos podido salir de eso. No se han hecho las modificaciones que se tenían que hacer, pero nosotros vamos a ir mejorando esa situación con el foco en el recurso humano con un paquete de herramientas para poder valorarlo en el sistema y mejorar las remuneraciones de los profesionales".

Dependencias:

Obra Social de Empleados Públicos (OSEP).

Hospitales Públicos descentralizados.

Víctor Fayad (Ministerio de Hacienda y Finanzas) es el único de la gestión de Rodolfo Suarez que se mantendrá en el Gabinete. Al respecto, consideró: "Es un honor y una gran responsabilidad seguir adelante. Son tiempos complejos y el equipo está preparado. El equipo está preparado. Han sido ocho años de experiencia y de diseño de políticas públicas con errores y aprendizajes. Estamos preparados y nos sentimos conformes con quienes vamos a trabajar".

Dependencias:

Instituto Provincial de Juegos y Casinos.

Caja de Seguro Mutual.

Administración Tributaria Mendoza.

Unidad de Financiamiento Internacional.

Cuyo Aval.

Fondo para la Transformación y el Crecimiento.

Mendoza Fiduciaria.

En tanto que Patricia Giménez, de ProMendoza, recalcó que "hay que ir a trabajar a mercados nuevos, como con la metalmecánica. Hay que buscar mercados más cercanos porque la logística es muy cara como para ir al europeo, donde, además, hay una competencia muy alta con el sector italiano. Tenemos que buscar en Latinoamérica esos nichos. Hay mucho contactos que hemos traído y que creo que van a ayudar a la provincia".

La excandidata a vicegobernadora del "petrismo" indicó que "todavía no tenemos el país dolarizado. Ahora tenemos que lograr que nuestros exportadores no tengan trabas y puedan recibir en tiempo y forma los fondos de lo que exportan. La primera tarea a la que me voy a dedicar es lograr asegurarle a cada uno de los productores y empresarios mendocinos que quieran exportar, que reciban en tiempo y forma el dinero de esa exportación".

Gabriela Testa, del Enetur, no asistió a la convocatoria debido a cuestiones de salud que Alfredo Cornejo advirtió durante su discurso.