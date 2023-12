Optimismo: desembarco liberal y gesta de un nuevo Gobierno con platos fríos

El cambio de Gobierno no dejó arista por afectar, empiezan a replegarse elencos que se retiran y aparecn nuevos players que colman las mesas del Café Tabac, en el cruce de Libertador y Coronel Díaz, donde política, familia y amigos se mezclan desde temprano hasta la la madrugada. Los liberales no madrugan, pero empiezan a asomarse y van haciendo de a poco sus primeros pasos, pero evitan la mañana, copan mesas por la tarde, prefieren la vereda. La política lo sigue viendo llegar a Horacio Rodríguez Larreta temprano, al fondo, como siempre. Se lo ve más relajado y sonriente que antes.

Abrazo alegre y anécdotas a la pasada entre Guillermo Coppola y el jefe de Gobierno saliente, que se sentó con su amigo íntimo Gonzalo Robredo, exdirector del ente de Turismo, hoy abocado a la actividad privada. Saludan amigos en común y siguen las reuniones en paralelo, mientras Soledad Solaro hace una sesión de fotos en la mesa de al lado, todo normal un martes a la mañana. Adentro empiezan las apuestas por los casilleros por llenar en el gobierno de Javier Milei, que todavía queda vacante en distintos lugares que muchos ambicionan. La tarde le sienta bien a Iñaki Gutierrez, ideario de la estrategia de redes de la campaña más disruptiva de la historia, Ramiro Marra también, muy cansado a la tarde, nada de madrugar para los jóvenes liberales.

Todo listo. Arranca una nueva temporada en Tabac.

Guillermo Francos es tal vez el nombre más mencionado, todos quieren reunirse con él, empresarios, sindicalistas, periodistas, todos están buscando posicionarse en la agenda del nuevo ministro del Interior, que llega al poder con pocas batallas perdidas y casi todas ganadas. Empresarios riojanos se sentaron en la vereda, puro en mano y camisas de colores llamativos. Quieren que la coparticipación no fusile la vida de la provincia que depende exclusivamente del envío de fondos de Nación para subsistir. El pánico es total.

El BICE, PAMI, AFIP, todos los nombres que generan expectativa en las mesas de Tabac, donde empieza a cambiar el menú, los platos fríos se hacen masivos y la histórica pavita con jamón serrano o ensalada rusa hace estragos a partir de noviembre, todos la quieren probar. Un asesor de la embajada de Brasil se ufana de haber adelantado el triunfo liberal y asegura que con Daniel Scioli no quedará negocio huérfano, todo seguirá en los andariveles correspondientes.

Cambio. Nuevo Gobierno, nuevos nombres, todos en el café.

Mariano timonea la barra, ordena y sonríe entre saludos con los habituales clientes. Roger, mozo histórico, llega con el pelo mojado y camisas cada día más llamativas, un galán de otra Argentina. Luis, Baldomero, Cristian, Victor, Hugo, todos atentos esperando que nada falte en las mesas. El vínculo entre clientes y mozos sigue siendo familiar, dicen que parte de las exigencias de la administración es sostener esa relación personal, cercana, con los que suelen compartir parte de su día en la histórica confitería.

Alegría en el sector privado, Santiago Bausili es certificado de idoneidad y honestidad. Distintos comensales con experiencia en haber trabajado con el socio de Luis Caputo aseguran que es una máquina de trabajar y que resuelve con pragmatismo y conocimiento. El optimismo es total. Hay un tapado que se hará cargo del BICE, un economista que administró las finanzas de un grupo empresario de los veinte del planeta y está considerado el número uno en Family Office, la inversión e estrategia integral para administrar el patrimonio de grandes empresas o personas de alto calibre. No está confirmado, pero se está gestando un equipo en el BICE para alquilar balcones, dicen los que los conocen.

Atención. Baldomero, atento a los pedidos desde la barra.

Su candidatura se gestó en el Mercado de Liniers, restorán de Dante Liporace, volcado a full en el lanzamiento de la temporada esteña y de Pinamar, donde junto al nuevo intendente, Juan Ibarguren, compartirán el verano en la playa. Tipo de cambio difícil, muchos proyectos y esperanzas del gran desembarco en la “nueva Bombonera” si gana Andrés Ibarra junto a Mauricio Macri. Liporace es el niño prodigio para Macri, quien lo pondera y lo quiere cerca. Tendrá su propio restorán en la bombonera con menú “de cancha pero para paladares exquisitos”, según dijo Liporace.

El Salmón, Andrés Calamaro, mira de lejos con ropa militar y anteojos ray ban a Lisandro Varela, consultor experto en comunicación, exvocero de Domingo Cavallo y creador del focus “50 argentinos dicen”, furor entre los empresarios modernos para entender audiencias y busca clientes nuevos. Calamaro se funde en un abrazo con Varela, charlan de los futuros recitales y el cansancio de las giras, los años no vienen solos. Promesas de futuras comidas, buenas ondas y despedida fugaz del héroe de la música.

El PRO sigue dando batalla, Jorge Macri, su nuevo secretario de Medios, Gustavo Gago con Carolina Bertel, quien se hace cargo de la subsecretaría, interactúan desde temprano, vuelan los cortados y tostadas para todos. Macri armó el equipo de Gobierno haciendo equilibrio entre la cintura, la rosca y el método, el tridente para consolidar una forma de trabajo que lo trajo hasta acá.

Empieza el verano, las mesas afuera no dan respiro, los Aperol a la tarde con bandejitas, picadas y frutos secos no paran. Los más chicos meriendan entre las 17 y las 20, se despiden de la facultad hasta el año entrante, las familias almuerzan al sol y los chicos juegan en la vereda con la remera de Leo Messi, añorando una Buenos Aires donde el espacio público es de todos, y la seguridad no es un factor.