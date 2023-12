Omar Palermo: "La Corte no puede estar haciendo política partidaria"

Diciembre es un mes clave para la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, ya que debe entrar en vigencia plena la reforma en el funcionamiento jurisdiccional. Se trata de la colegiación de los jueces y la eliminación de las salas, que implica romper con la estructura actual. El nuevo presidente deberá hacerse cargo de ese proceso que hasta ahora fue paulatino.

El presidente del máximo Tribunal – Dalmiro Garay renovará su función – deberá hacerse cargo de este proceso. Entre otras cosas, todas las causas que ingresen serán sorteadas y se integrarán ternas de ministros para avocarse.

Omar Palermo, quien ocupará la vicepresidencia segunda de la Corte, habló en MDZ Radio 105.5 FM y analizó el impacto del cambio, con el que no está del todo de acuerdo. “La reforma fue muy discutida en la Legislatura y en el seno de la Corte; la implementación ha sido gradual”, señaló. “En gran parte la ley no me dejó conforme en lo personal, pero resignamos intereses personales por un acuerdo institucional que le llevamos a la Legislatura y la Legislatura aprobó por unanimidad. Es decir que los interesados fueron escuchados, hubo un diálogo. Tiene legitimidad democrática, aunque a mí no me guste”, opinó.

Palermo sostuvo que “en la Corte tenemos discusiones internas, miradas distintas, pero el final de este proceso de elección ha terminado siendo positivo en cuanto a la discusión, me parece que hemos tenido un acuerdo que no solo ha sido unánime la elección del presidente sino de la sala que gobierna la Corte”.

“Cuando fuimos a la Legislatura con el Dr. Adaro dijimos, este proyecto apunta a lograr un gobierno hegemónico en la Corte. Bueno, hemos logrado un consenso. Las distintas miradas de la Corte están allí, hemos ganado en pluralismo”, agregó en Uno Nunca Sabe.

En los últimos años la Suprema Corte de Mendoza estuvo fracturada entre los tres jueces con pasado peronista (Mario Adaro, Omar Palermo, Julio Gómez) y los cuatro filoradicales (Dalmiro Garay, Pedro Llorente, José Valerio, Teresa Day). Al respecto, Palermo indicó: “La Corte no tiene que tener discusiones partidarias. Vamos camino a recuperar una Corte que, tiene influencia política, que define cuestiones políticas, que tiene jueces que la política ha nombrado, pero que tiene que entender que somos jueces. La Corte no puede estar haciendo política partidaria”.

Respecto del nuevo Gobierno de Alfredo Cornejo, remarcó: “Estamos en el mismo lugar de siempre, en la independencia del Poder Judicial. El poder político puede tener la tentación de avanzar sobre los poderes del Estado, eso es natural, pero el Poder Judicial tiene que poner los límites”.

Palermo destacó que, con las reformas, la Corte “ha ganado en eficiencia”. “Un Poder Judicial que tiende a la oralidad y al Colegio de Jueces. Le da al juez la función de ser juez; el juez pierde el manejo del personal administrativo y lo pone en el lugar donde tiene que estar”.

Aunque criticó: “Me queda la sensación de que tenemos que mejorar la calidad, siento que hemos perdido calidad en la litigación. Es importante la capacitación”.

Finalmente, en cuanto a la expectativa por el nuevo Gobierno nacional, adelantó: “No conozco exactamente cuál es el proyecto de Poder Judicial que tienen (el nuevo Gobierno). Escuché el nombre de una jueza que puede ser jueza de la Corte de la Nación, es una jueza que me gusta mucho, una mujer muy seria”.

“Lo que quiere el Gobierno de la Justicia tampoco ha quedado tan claro, no sé hacia dónde apuntan en relación a las reformas judiciales. Veremos”, cerró.

