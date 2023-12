Quién se hará cargo de la cartera más codiciada del Gabinete de Javier Milei

A cinco días de la asunción de Javier Milei como presidente, aún es una incógnita quién se encargará del área de Salud del Gabinete nacional, que dejó de ser parte del futuro Ministerio de Capital Humano (que tiene a la cabeza a Sandra Pettovello) porque pasará a ser Secretaría de Estado con dependencia directa de la Jefatura de Gabinete. A pesar de que hay algunos transcendidos, ningún candidato confirma que se hará cargo y la Oficina del Presidente electo, la comunicación institucional, tampoco da señales.

Una de los primeras posibilidades fue Mario Lugones, presidente de la Fundación Sanatorio Güemes, médico cardiólogo y secretario de la Federación Argentina de Prestadores de Salud, quien habría sido acercado por Santiago Caputo, el "arquitecto" del gobierno de Milei. A pesar de ello, en diálogo con este medio, Lugones se corrió de la discusión pero el panorama queda abierto.

Otra persona que apareció en este desfile de nombres fue Ruben Torres, director del Instituto de Política, Economía y Gestión de Salud (Ipegsa), pero también desmintió los rumores y explicó que nunca tuvo "un ofrecimiento" ni "contacto con Milei o con su equipo".

Explicó que ante la situación de gravedad que atraviesa el área en este momento, hacerse cargo debería tener condiciones no negociables, para tomar con responsabilidad el sistema de salud pública en la Argentina. Una de las condiciones sería tener bajo el ala de Salud a la agencia de gobierno PAMI y a la Superintendencia de Servicios de Salud.

Se cree que el nombre de Torres comenzó a divulgarse a partir de un ejercicio que realizó durante una charla del programa de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina, realizado en Mendoza, en donde se representó al sector público y privado de salud del país. Según él, solo fue un ejercicio práctico para mostrar cómo es la conformación de un organigrama para la gestión pública.

Las dudas

Carlos Kambourian, el expresidente del Hospital Garrahan, es uno de los nombres que sonó desde que Milei triunfó en el balotaje. A pesar de ello, no hay confirmaciones pero si algunos posteos en redes sociales que dan indicios. Por ejemplo: "En una semana vuelve el Ministerio de Salud", escribió el lunes pasado el médico pediatra en su cuenta de X. Lo escrito fue acompañado de un emoji de león, ya una práctica usual en el doctor. También, el mismo día, le exigió a Carla Vizzotti en la misma red que "no escape y que no haga designaciones ni movimiento atípicos en el Ministerio de Salud", antes de dejar su mando.

Uno de los primeros posteos de Kambourian luego del balotaje.

Desde el entorno del doctor admiten que "hay conversaciones que forman parte de la etapa actual de propuestas como parte integrante del equipo de Patricia Bullrich". "Luego se decidirá en conjunto cuál es el mejor camino a tomar", aclaran.

Milei tiene una relación con Kambourian desde la pandemia de covid-19, y desde ese entonces apoya al libertario desde donde "mejor lo considere". A pesar de la falta de confirmaciones, es un hecho que el pediatra es un posible candidato a ocupar el cargo en el área de Salud, ya que no negó su interés por el cargo.

Otro de los hombres que puede ser uno de los elegidos es Mario Russo, exsecretario de Salud del Municipio de San Miguel. No sería el primer personaje de ese municipio que aparece en el armado de Milei, ya que Pablo De la Torre, quien se encargará de la Secretaría de Desarrollo Social, también viene de esa gestión en donde coordinó el área de Infancia, Niñez y Adolescencia.

Enrique Caerlinckx.

No es todo, aún hay un nombre más, el del director general del Sanatorio Mater Dei: Enrique Camerlinckx. Por el momento no da declaraciones pero, ante tanta incertidumbre, el silencio muchas veces también podría ser una respuesta.