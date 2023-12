El sugestivo mensaje de Cristina Fernández de Kirchner a Javier Milei por el superávit

Cristina Fernández de Kirchner se despidió de los trabajadores del Senado a días de dejar el cargo. Al mismo tiempo, dejó un sugestivo comentario acerca del superávit de la Obra Social con un posible señalamiento al presidente electo, Javier Milei, quien anticipó grandes recortes en distintas áreas.

Frente a "jóvenes y trabajadores", Cristina expresó su "orgullo" por ver "cómo mejoró" la Obra Social durante su gestión, y que recibieron una DAS (Dirección de Ayuda Social) "absolutamente deficitaria", y que ahora están entregando una "superavitaria". "No solamente superavitaria, porque también se puede tener superávit a costa de no dar servicios", apuntó.

En esta línea, agregó: "La verdad que el superávit con el sufrimiento de la gente no sirve. El superávit sirve, cuando además de tener superávit, la gente vive mejor y tiene mejores servicios".

Durante el discurso también anticipó que no se aleja de la política, sino que estará en el Instituto Patria: "No me voy a ningún lado. Voy a estar acá cerquita, a dos cuadras en el Patria, así que cualquier cosa ya saben dónde encontrarme".

Las fuertes palabras que dejó Cristina Fernández de Kirchner

Fernández de Kirchner este jueves estará al mando de su última sesión cuando se tome juramento a los senadores electos y se elija a las autoridades del Senado. El próximo domingo será quien abra la Asamblea Legislativa para la asunción del nuevo gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel.