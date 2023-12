El motivo por el que una abogada kirchnerista denunció a Alberto Fernández

Alberto Fernández fue denunciado tras haber puesto en duda los números de la pobreza que informó el Indec. La querellante de la causa es la Dra. Valeria Laura Carreras, quien es muy cercana al kirchnerismo duro. Por la denuncia, se solicitó que el actual jefe de Estado no salga del país. Este pedido se realiza teniendo en cuenta que el mandatario avisó que posiblemente se vaya a España con su familia al terminar su gestión.

Los delitos por los cuales Fernández es denunciado son los de "abuso e incumplimiento de autoridad y violación de los deberes de funcionario publico". El saliente presidente había declarado en una entrevista que los números que informa el Indec con respecto a la pobreza están "mal medidos".

“Si hubiera semejante cantidad de pobreza, la Argentina estaría estallada”, había comentado Alberto Fernández. “Yo temo que la gente no diga toda la verdad, porque si le preguntas a una persona y te dice ‘tengo un plan’, de ahí en más empieza a mentir porque tiene miedo de que se lo quiten”, agregó.

"La pobreza se mide a través de la Encuesta Permanente de Hogares, es una encuesta y las encuestas han demostrado su faliblidad", explicó. La denuncia de Carreras explica que “estamos sin dudas frente a un incumplimiento de deberes de funcionario público vía omisión”. La misma ingresó por sorteo en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°3.

En esa línea, la denuncia señala que "a sabiendas o con la mera sospecha de cierto amañamiento en los índices brindados por el INDEC, el mandatario no tomó medidas correctivas, no formuló denuncia pertinente, no verificó la razón de sus propios dichos".