La tajante respuesta de Malena Galmarini a Nik por la polémica con Tomás Massa

Tal como viene siendo costumbre en los últimos días, Malena Galmarini utilizó sus redes sociales para despacharse contra Nik, luego de que el dibujante revelara que recibió una carta documento por parte de Tomás Massa, a raíz de críticas que recibió del caricaturista por el viaje que iba a hacer al Mundial de Qatar.

Fue a través de un retuit, donde la mujer de Sergio Massa apoyó el posteo de su hermano, Sebastián Galmarini, quien se despachó con dureza contra Nik.

El descargo de Sebastián Galmarini contra Nik, con el retuit de Malena.

"No te persigue nadie. No sos tan valioso como creés. ¡Te miente tu espejo! Lo que debés hacer es responder por las pavadas, injurias y difamaciones que dijiste en contraprestación por servicios. Y si te queda algo de honor, podés pedir disculpas y no seguir dando vergüenza ajena", señaló en su cuenta de X el cuñado del ministro de Economía y tuvo el respaldo de la titular de Aysa por la misma vía.

Luego, retuiteó otro mensaje de su hermano: esta vez fue contra la futura canciller de Javier Milei, Diana Mondino, quien chicaneó a Malena Galmarini al referirse a ella como "ex-casi Primera Dama".

"¿Qué fue gracioso? ¿Publicar teléfonos personales? ¿Repetir mentiras injuriosas? ¿Agredir y violentar a los hijos de otro candidato? ¿Esas son tus ideales de la libertad? Muy triste. Muy seria no vas a ser nunca, pero por lo menos intenta ser buena persona", recalcó Sebastián Galmarini.

El mensaje de solidaridad de Maslatón con Nik

En el medio de este caótico cruce, también apareció Carlos Maslatón quien apuntó contra Galmarini: "Malena, me dicen que estás mandando intimaciones a numerosos twitteros por difamaciones vertidas en esta red. Mirá, a mí me pegan mucho más fuerte que a vos, a Massa y a Tomás, pero me la banco. Sugiero no proceder con las acciones, perdón que me meta".

Acto seguido, el abogado liberal se solidarizó con el dibujante, quien le había pedido "que le escriba" a Massa para que tanto su mujer como su hijo "no persigan más judicialmente a tuiteros, dibujantes o simplemente personas que quieren expresarse".

"Sí, Nik, puedo ofrecer una gestión de buenos oficios. Es lo que he hecho, estas son mis posibilidades", fue el mensaje de Maslatón que recibió un "Gracias" como respuesta del caricaturista.