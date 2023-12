Se va 2023, el año en el que empezó el “Panic Show” de Javier Milei

Hola a todos, yo soy el león,

Rugió la bestia en medio de la avenida,

Todos corrieron, sin entender,

Panic show a plena luz del día.

Fue el hit de campaña. Ahora como presidente lo limita casi siempre solo al arranque: “Hola a todos”, con voz ronca, cual cantante de rock. La canción “Panic Show” de La Renga se volvió un emblema para Javier Milei, al punto tal que ya tuvo su correlato a la realidad y el pánico se apoderó de amplios sectores de la dirigencia y la sociedad.

Cuando se hablaba de medidas de shock, pocos pensaban que Milei se iba a animar a tanto. No solo planteó una velocidad de ajuste fiscal en ese sentido, sino que el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) primero, y la ley ómnibus, después, vienen a dar vuelta de raíz el entramado socio-económico argentino. Si parecía poco, falta más: Federico Sturzenegger le confirmó a la agencia Bloomberg que la semana entrante tienen previsto modificar otras 160 regulaciones “absurdas”.

Cada una de las más de 1.300 normas que se modificaron en estas tres semanas de gestión libertaria está despertando pánico en diferentes sectores, ya sean políticos, sindicales, empresariales, profesionales, culturales o sociales. Todos ven afectado su status quo. Algunos van más allá y creen que el país no está preparado para semejante vuelco y que solo generará más crisis y desigualdad.

La pregunta que todos se hacen es central para el futuro de la Argentina: ¿podrá avanzar con las reformas? Sin más poder político que el 56% de los votos del balotaje, Milei intenta algo inédito. No tiene gobernadores ni intendentes propios. No tiene ni el 15% de los diputados ni el 10% de los senadores. Pero igual gobierna con una carta siempre bajo la manga: representa lo nuevo, lo distinto y si consigue los resultados nadie quiere quedar descolocado.

Muy activo en la Rosada a pesar de no tener cargo formal, Federico Sturzenegger ya anticipó que esta semana se anuncian 160 reformas más. Foto: Télam.

Por eso, los sectores no kirchneristas de la oposición se esmeran en mostrarse como responsables. Dicen querer ayudar al gobierno, impulsar lo que está bien, pero corregir lo que ven mal. Pero les da pánico quedar en offside, es decir, que Milei tenga buenos resultados y ellos queden ante sus votantes como quienes pusieron trabas.

Los sectores kirchneristas, en cambio, están convencidos de que tienen que estar en la vereda opuesta para frenar todas las reformas de Milei. Les da pánico que las pueda llegar a implementar. El argumento es que creen que rompe con ideas arraigadas de protección de la sociedad y de los más vulnerables. Otros dirán que es porque pierden privilegios. Para unos es Estado presente, para otros, populismo.

El Panic Show de Milei

Por favor no huyan de mí,

Yo soy el rey de un mundo perdido,

Soy el rey y te destrozaré,

Todos los cómplices son de mi apetito.

Los primeros en reaccionar al “Panic Show” fueron los sindicalistas. Después de un letargo de 4 años, donde la inflación superó el 900% y la pobreza creció a más del 40%, en el que los salarios perdieron contra la inflación y ninguno de los problemas de la macroeconomía se mejoraron, la CGT se despertó y convocó a un paro general para el 24 de enero. Ese día se cumplirán 45 días de gobierno. Récord absoluto.

Se oponen al DNU, que tiene una serie de modificaciones que pueden ser más o menos objetables, pero en su mayoría tienen un objetivo principal: reducir la informalidad. Según los autores, eliminar las multas al que tiene empleados sin registrar, bajar los extras que se consideran para pagar una indemnización o subir el período de prueba a 8 meses va en ese sentido. La CGT nunca lo entendió ni lo va a entender así, por más que las políticas que vienen defendiendo en las últimas décadas solo fracasaron y dieron lugar a más informalidad. Héctor Daer y Pablo Moyano, líderes de la CGT, al anunciar el paro general del 24 de enero. Foto: Télam.

¿Hay algunos puntos controvertidos y debatibles? Probablemente. Como el cortar la responsabilidad solidaria con un tercerizado que en realidad esconde una relación encubierta. Sin embargo, el punto que más afecta al sindicalismo es el que les quita la intermediación con las empresas de medicina prepaga. Si un trabajador quiere agregar plata a sus aportes y contratar ese sistema puede hacerlo, pero siempre a través de una obra social que se queda con un porcentaje. Panic show.

Los estatales vienen detrás. Todavía no se habían calentado las sillas de los despachos y ATE ya estaba en alerta. El primer paso fue discontinuar el contrato de unos 5 mil trabajadores que ingresaron el último año. Los que están hace más de un año ya tienen un nivel de protección superior, aunque no sean planta permanente. Trabajadores estatales que se vuelven intocables. Mariano Cuneo Libarona, ministro de Justicia, es uno de los que viene contando anécdotas disparatadas de cantidad de gente innecesaria. En una entrevista con Radio Con Vos contó que su ministerio tiene una sucursal en La Plata (cuna de un ministro anterior), con 150 empleados, o que “se rompió” varias veces el aparato para marcar la huella y fichar al entrar. Panic show.

Milei cantando la versión alternativa de Panic Show

La lista se extiende y se vuelve inabarcable, como el DNU y la ley ómnibus. Farmacéuticos que reclaman que medicamentos de venta libre no se puedan vender con libertad en cualquier kiosco, pesqueros que no quieren competencia extranjera en el mar argentino, abogados que se pierden la comisión en divorcios no conflictivos, libreros independientes porque temen ir al a quiebra si les sacan el precio mínimo a los libro, personalidades de la cultura como Marta Minujin que criticó el cierre del Fondo de las Artes diciendo que sin los subsidios estatales nunca podría haber ido a Paris a ver los grande museos. Panic show.

Hernán Lacunza, referente económico de Horacio Rodríguez Larreta durante la campaña, lo graficó sin eufemismos. “Cada reforma anti-tongo tiene decenas/centenas/miles/centenas de miles (exagerando mucho) de perjudicados que suelen gritar y casi 46 millones de beneficiados (20 millones pobres) que suelen callar”, aseveró. Para concluir: “Que el debate público/parlamentario no pierda el enfoque del bienestar general”.

El debate en el Congreso

No te escapés, ven a mí,

Desnúdate y enfrenta mis dientes

Yo soy el rey, el león,

Ven a saber lo que se siente.

“La ley ómnibus va a salir, pero no como está”. Un diputado opositor está convencido de que el número para sacar el amplio proyecto de reforma el presidente Milei lo tiene garantizado. La pregunta es hasta dónde tiene previsto negociar.

Llegó al fin de semana criticando con duros términos a legisladores de la UCR y el PRO por haber aprobado la ley de aumento de impuestos. Todo fruto de una negociación a la cual le están pidiendo también a Milei que se sometá. Pero el presidente replica que los que exploran ese camino es porque buscan coimas. A pesar de las críticas a ese dicho de entre semana, este sábado lo volvió a decir. La Renga no le permitió a Milei seguir usando su tema para la campaña.

¿Quiere pudrirla y evitar cualquier tipo de negociación en serio? ¿Su objetivo es tener al Congreso como chivo expiatorio si lo económico se desmadra? Son algunas preguntas que se empiezan a hacer algunos en la oposición. El solo imaginar ese desenlace genera más pánico.

“No la ven” se transformó en la nueva muletilla libertaria. Lo que más le cuesta ver a cada vez más argentinos es la luz al final del túnel. Los números de los sondeos siguen mostrando un respaldo a Milei en sus primeros pasos, pero los analistas coinciden en que el principal interrogante es hasta cuándo se mantendrá la paciencia. Es que la crisis económica se está sintiendo con una dureza anunciada pero no por eso menos dolorosa. Y eso, sin dudas, también genera pánico.