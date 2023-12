Martín Menem reveló cuáles son las chances del Gobierno para aprobar la ley ómnibus

Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, confía que antes del 31 de enero habrá "una primera parte" de leyes aprobadas de la denominada ley ómnibus. En sesiones extraordinarias, Menem sostiene que el oficialismo conseguirá el quorum necesario para debatir y aprobar la "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos".

"Soy optimista en que vamos a conseguir el quórum y en que antes del 31 de enero tengamos la primera parte de una nueva Argentina en materia de leyes. Tenemos el tiempo en enero de trabajar la mejor solución y seguramente nos pondremos de acuerdo", afirmó Menem en declaraciones a Radio Mitre.

El miércoles anterior el Gobierno el proyecto de ley "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos" el cual propone, en aproximadamente 660 artículos, distintas regulaciones, derogaciones o sustituciones de leyes vigentes. Por lo mismo, el Poder Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias para tratar el tema.

En esta línea, el presidente de la Cámara de Diputados expresó que "la intención es que se vote (la ley) lo antes posible". "Si hay cosas polémicas, se pueden trabajar, y conseguir consenso", expresó. La ley ómnibus fue rechazada por distintos sectores de la sociedad tanto civil como política.

La ley ómnibus fue enviada al Congreso en formato papel

"Estamos atrapados en una maraña de regulaciones y de gasto público", defendió el proyecto enviado por Javier Milei. Además, describió la cámara de Diputados, y la categorizó como la "más fragmentada de la historia".

Por otra parte, Menem se refirió al recurso de amparo presentado por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, pidiendo que se declare la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia de desregulación de la economía firmado por el presidente Javier Milei.



"Es lamentable. Me parece un papelón que el mismo gobernador que dijo que no iba a acatar ningún fallo de la Corte hoy presente un amparo por las dudas", dijo el presidente de la Cámara, y calificó la acción como "ganas de entorpecer a un Gobierno cuando le gente quiere un cambio".



"Esto habla a las claras de lo que pasa en la provincia que está secuestrada por un grupo de poder que la ha empobrecido", afirmó Menem, por lo cual insistió en que "no" le llama "la atención" la presentación judicial.