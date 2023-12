Escándalo en Rivadavia: Mansur confirmó que el municipio "perdió casi 10 millones de pesos"

El diputado provincial Miguel Ronco, quien fue noticia en todo el país por sesionar desde el Caribe, vuelve a estar en el ojo de la tormenta ya que el actual intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur, denunció su gestión por irregularidades en la carga de combustible.

En diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, Mansur explicó: “Nosotros tenemos un sistema de control de carga de combustible por el cual vemos el vehículo, el conductor, el combustible que le agrega y la hora”.

“Cuando detectamos que a partir de octubre se estaba cargando en vehículos que estaban fuera de servicio, estaban rotos desde agosto, sin motor, sin nada. Se habían cargado 2.700 litros de gasoil”, detalló y sumó: “Cuando yo asumo, a las 9:23, carga 398 litros este camión. Después del día 10 no carga más”.

En Sonría lo Estamos Filmando, Mansur confirmó que “hay 17 vehículos involucrados, con distintas modalidades. Algunos cargaban mucho más que lo que el tanque recibe. Hay creación de una tarjeta de la empresa donde hacemos el control que no establecía el conductor. Una serie de irregularidades que en cantidades de litros (desde octubre hasta diciembre) son casi 13.000 litros, o sea que Rivadavia perdió casi 10 millones de pesos”.

“Lo que yo he hecho es llevar todos los detalles a la fiscalía para que investigue y determine los responsables de estas irregularidades, indicó el mandatario rivadaviense y agregó: “Esto lo va a determinar la justicia”.

Además, señaló que “en el municipio, en el mes de diciembre hemos ahorrado 13.650 litros de gasoil”.

Respecto del escándalo en el que se vio involucrado el intendente anterior, quien pidió sesionar vía zoom mientras se encontraba vacacionando en Playa del Carmen, opinó: “Yo no lo hubiera hecho. No quiero dar una opinión porque ya lo ha juzgado la sociedad, los medios, prefiero no hacer consideraciones”.

“Todos tenemos derecho a descansar. Lo que se está criticando es el momento y es la forma. No ha caído bien”, cerró.

