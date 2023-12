Rodolfo Suarez: “El Teorema de Baglini se aplica absolutamente a Milei”

Tras estar al frente de la gobernación de Mendoza durante cuatro años, Rodolfo Suarez finalizará su mandato el próximo sábado 9 de diciembre y un día después asumirá como senador nacional, en una suerte de enroque con Alfredo Cornejo, quien dejará su banca en el Senado y desembarcará nuevamente en el Ejecutivo provincial.

Entrevistado por MDZ, el gobernador saliente y futuro legislador analizó el escenario político nacional que se avecina con la inminente presidencia de Javier Milei. El dirigente radical adelantó que brindará su apoyo al próximo gobierno en el inicio de la gestión y le recomendó al futuro mandatario que aproveche el amplio respaldo que le dio la ciudadanía en el balotaje para impulsar desde temprano un paquete de leyes con las reformas que planea implementar.

En este sentido, Suarez afirmó que al presidente electo se le aplica "absolutamente" el Teorema de Baglini, concepto instaurado por el histórico dirigente radical mendocino Raúl Baglini que sostiene que el grado de responsabilidad de las propuestas de un político es directamente proporcional a sus posibilidades de acceder al poder.

Por otro lado, aseguró que su rol como senador será defender los intereses de Mendoza, por lo que no acompañará medidas que vayan en perjuicio de la provincia. Al mismo tiempo, habló del desafío que se le presentará a Juntos por el Cambio con el nuevo equilibrio de fuerzas en el Congreso y descartó que pueda constituirse un co-gobierno con La Libertad Avanza.

- ¿Qué tipo de vínculo con el gobierno de Javier Milei le recomendaría a Cornejo?

- Cuando me preguntan sobre esto les estoy diciendo que esperemos al 11 de diciembre para ver cuál es el paquete de leyes que va mandar Milei al Congreso de la Nación. Porque hasta acá se han dicho muchas cosas como dolarización, después que no va a haber dolarización, qué va a pasar con el Banco Central, con YPF, con Aerolíneas Argentinas. Las políticas públicas de lo que va a ocurrir la vamos a ver el 11 o el 12 de diciembre, cuando envíe todo este paquete de leyes al Congreso y bueno y ahí veremos y que termine de conformar también el gobierno Milei, a ver cómo cómo en definitiva va a quedar conformado.

- En los últimos cuatro años hubo una mala relación con la Nación, ¿considera que hubo un uso desmedido de la palabra discriminación?

- Creo que no. Compramos respiradores y nos los sacaron. Los fondos que van a la Provincia de Buenos Aires es indignante, cuando a nosotros nos sacaron los subsidios del transporte público de pasajeros y lo subsidiamos todos nosotros y mantenemos un boleto a un precio que la gente pueda acceder pero el boleto debería salir siete veces más de lo que vale. Y después con los adelantos del Tesoro de la Nación.

-El 9 de diciembre termina su mandato como gobernador y el 10 de diciembre asume una banca en el Senado, ¿va a ser un senador oficialista u opositor?

-Hay que ver. Yo tengo un límite que son los intereses de Mendoza. Creo que un gobierno que comienza, hay que apoyarlo. Un gobierno que tiene el 55% de los votos, lo que pida para llevar adelante lo que la gente votó, esas herramientas hay que darlas. ¿Cuál es el límite? El interés de los mendocinos y de las mendocinas. ¿Qué quiero decir con esto? Si hay una ley que nos va a perjudicar económicamente a nosotros, obviamente que me voy a oponer. En la medida que tenga que ver con las políticas que va a llevar adelante, creo que hay que apoyarlo y hay que hacerlo ahora en diciembre y que tengan todas las herramientas.

-¿Qué piensa de la dolarización?

- Si hay un proyecto, no lo conozco. No lo conoce nadie.

-¿Acompañaría una medida que lleve a la eliminación del peso?

-En este momento ya lo ha descartado el propio Milei, con lo cual no será ahora. Llegado el momento, veremos. No me gusta opinar sobre una hipótesis que no existe hoy.

- Antes de ser gobernador dijo que terminaría y volvería a su estudio jurídico, no obstante va a seguir como senador...

- Fui senador suplente porque cuando uno va a un proceso electoral quiere tener la mejor performance posible. Yo nunca me imaginé ni sabía ni estaba pensando que Cornejo iba a ser gobernador nuevamente. Alfredo en su momento tenía aspiraciones presidenciales. Yo fui de suplente porque iba Julio Cobos, Alfredo Cornejo, dos exgobernadores y un gobernador en la lista nos llegó a hacer legislativa muy buena. Ese fue el concepto. No fue algo que se planificó. Fue solo una estrategia electoral.

- ¿Cuál es la realidad hoy por hoy de Juntos por el Cambio? ¿Cree que se puede quebrar?

- Estoy poco al tanto de esos temas porque como estamos finalizando el gobierno y quiero dejar lo mejor y lo más prolijo todo, así que no he asistido a Buenos Aires a estas reuniones. Me cuentan, sé que hay unos que quieren ser parte del gobierno, otros que no. El concepto general es que Juntos por el Cambio tiene que mantener su identidad a futuro en la Argentina, creo que es importante sortear todas estas diferencias que que hay ahora. No somos gobierno por muchísima culpa del espacio. Por internas y peleas que no tuvieron ningún sentido y quedó demostrado. Deberíamos aprender la lección de eso y a futuro trabajar sobre otros parámetros de administrar las diferencias.

- ¿Ve posible un co-gobierno con Milei como plantean algunos?

- No he escuchado que Milei plantee un co-gobierno. Primero lo debería plantear él para que lo haya y hasta acá no lo ha planteado.

- ¿Y cómo ve el hecho de convocar a dirigentes de Juntos por el Cambio al gabinete?

- Una cosa es convocar a un dirigente, que tendrá la libertad de hacer lo que lo que le parezca en el plano individual, y otra cosa muy distinta, que haya una reunión de Juntos por el Cambio, donde estaba el radicalismo, el la Coalición Cívica, el peronismo federal y se tome una decisión. Ocupar un cargo no es un co-gobierno.

-Hagamos en cuenta que esto es una mesa universitaria, ¿qué nota se pondría como gobernador?

- No, siempre dije que no me voy a poner nota porque no me corresponde a mí ponerme la nota. Cualquier nota que se ponga, cualquier dirigente político es poco creíble.

- Una de sus últimas acciones como gobernador fue interponer una demanda ante la Corte por la pérdida de fondos de coparticipación, va a continuar el reclamo durante el gobierno de Milei?

- Ese es mi trabajo ahora: defender el interés de Mendoza sobre todas las cosas. Esta demanda está interpuesta. Fuimos la primera provincia en hacerlo y nos siguieron dos provincias más. Acá ocurrió que las provincias administradas por el Frente de Todos votaron y apoyaron esta ley en base a alguna promesa de compensación que ahora no se puede dar porque este gobierno se va y creo que les perjudica muchísimo y están en serios problemas con esta ley.

- Pero muchas de las propuestas de Milei van también en el mismo sentido…

- El problema que tenemos ahora es que Milei votó esta ley. Así que hay muchísima incertidumbre sobre el tema.

- ¿Cómo cree que va a ser el 2024 para Mendoza y Argentina?

-Lo bueno que va a tener Argentina es que probablemente tenga buena cosecha, que haya más exportaciones de litio, sobre todas cosas buenas eso. Pero creo que el tema inflacionario va a seguir pegándole a la gente y ojalá este gobierno pueda ir reduciendo la inflación, acomodando las cuentas del Estado, que es lo que la Argentina necesita. Todo lo que se ha dicho y que la gente ha votado.

-¿Le preocupa la conflictividad social que pueda existir?

-El 55% de la población ha votado estas políticas que Milei ha dicho en la campaña y la protesta social no debería ser tan conflictiva y no debería ser violenta. Pero todos estamos analizando y estamos viendo qué va a ocurrir.

- ¿Qué expectativa tiene como ciudadano del gobierno de Milei?

- Creo que el Teorema de Baglini se aplica absolutamente a Milei. Cada vez más cerca del 10 de diciembre va teniendo un discurso más acorde a la realidad cuando tenga que manejar las decisiones que va a tener que tomar. Yo he visto un cambio que creo que es bueno, porque para hacer las reformas que tiene que hacer, todas tienen que pasar por el Congreso y la única manera que salgan es logrando acuerdos. Pero lo tiene que hacer ahora que está a flor de piel el 55% de los votos. Él tiene que que aprovechar para hacer todas las reformas en una primera “ley ómnibus”. Hay que derogar muchísimas leyes para tener las herramientas y que no tenga que estar negociando ley por ley porque eso no le va a resultar.