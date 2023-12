Qué puede pasar si el caso "Chocolate" Rigau sube otro escalón en la investigación

"Esto no fue casual. La política y la interna oficialista está detrás del quilombo de la Cámara", reiteró un legislador provincial que en los próximos días terminará su mandato y aún nadie le puede hacer entender que la Justicia es independiente, que la política no está detrás de todo este episodio y que "en cualquier otro momento, si encontraban a una persona como Chocolate nunca lo hacían pasar más de quince minutos en la comisaría".

"Este no solo fue detenido, sino que además nadie hizo nada para menguar la gravedad de lo que tenía encima", siguió con su descarnado relato. El diputado, antiguo empleado y funcionario de la misma Cámara, conoció las leyendas cuando los mismos legisladores, radicales, frepasistas y peronistas, iban de pasillo en pasillo con inmensas bolsas de residuos repleta de dinero.

Eran los tiempos de "la cajita feliz", o "la diputadora", donde cada ley sancionada terminaba el recorrido con una llamada para pasar a retirar lo acordado, ya sea en una pieza de hotel o en una oficina. Justamente uno de los que mas sabe del tema, Raúl "El Cabezón" Pérez, es señalado en cada conversación que se tiene por La Plata cuando se habla de la relación del Frente Renovador y su gente en todo este entramado que tiene tres detenidos ratificados por la Cámara, Claudio y Facundo Albini y Julio "Chocolate" Rigau.

"Apenas subamos un escalón varios legisladores van a estar en problemas", reconoció una persona que sigue diariamente el expediente en la sede judicial de 8 y 56. Y esto es lo que también complica la toma de decisiones finales sobre las autoridades que deberán reemplazar a Federico Otermín como presidente.

Rubén Eslaiman es el elegido para presidir la Cámara.

El alfil de Martín Insaurralde es el nuevo intendente de Lomas de Zamora. Pero a pesar de ese poder territorial no pueden imponer nada. Son casi como la mancha venenosa y nadie le quiere dar una porción de poder. Hasta es seguro que deberá resignar sus lugares en el Instituto de Lotería y Casinos de la Provincia, en manos de Omar Galdurralde.

El candidato natural es Rubén Eslaiman. Su capacidad para articular con todos los bloques, oficialistas y opositores, su experiencia lo hacía no solo un hombre de consulta sino, también, de definiciones claves. La mayoría de los proyectos pasaban por su despacho para la última mirada.

Sergio Massa lo pidió expresamente, junto con otro Ministerio más dentro del organigrama de Axel Kicillof. Las dos cuestiones están en suspenso. Transporte, conducido por Jorge D'Onofrio, era una secretaría de Obras e Infraestructura. Quizás vuelva a ese esquema para tranquilizar la solicitud del excandidato y presidente en funciones.

Lo de Eslaiman está por verse. Es el primero en ese "escalón" al que hacen referencia en los tribunales platenses. Su relación con la organización de los Albini es directa. Los compañeros del Frente Renovador del Conurbano sabe que si necesitaban algún tipo de cobertura para la campaña lo tenían que ver a él. ¿Podrá quedarse Sergio Massa con la presidencia de la Cámara relegando al propio Eslaiman a otro cargo que no sea el más alto peldaño? Parece difícil.

El actual ministro de Economía considera que no es un problema del diputado sino de "todo el sistema", poniendo más énfasis en la oposición que en los propios, y, además, porque entiende que no hay nadie con la experiencia "del Turco". Algunos ya le preguntaron a Nicolás Russo, expresidente de Lanús y del Frente Renovador, si no se hace cargo en caso que tenga que haber un enroque producto de la dificultad y explicaciones posteriores que tendría que dar a pesar de los fueros que lo respaldan.

Russo fue presidente de Lanús, salió airoso de un lugar lleno de minas como el fútbol argentino y de manejo presupuestario sabe. Habrá que ver. En su momento, Sergio Massa no dudó en poner a Jorge Sarghini como presidente cuando había acordado el manejo de la legislatura con María Eugenia Vidal. Lamentablemente para él, como para la política, dirigentes de esta calidad son cada vez más difícil de encontrar.

La semana que se inicia podrá tener alguna novedad en la causa del manejo fraudulento por una asociación ilícita con casi $800 millones de pesos de la Cámara de Diputados provincial si la fiscal Betina Lacki presenta alguna medida producto de las declaraciones de empleados y testigos que aportaron su información.

Hasta ahora, todo lo que hizo y las medidas adoptadas por el juez Guillermo Atencio fueron avaladas por las instancias judiciales, salvo la primera medida de la Sala III que quería archivar todo. "Falta poco para fin de año y empiece la Feria. Todo lo que hagan lo tienen que hacer en estas dos semanas", razona un exfuncionario provincial que se entretiene viendo cómo lo que todo el mundo sabía sale a la luz.

La parálisis legislativa es total y la política local es un velorio. Todos se desconfían, "casi hablan como los jugadores de fútbol, tapándose los labios", se ríe el mismo político hoy casi alejado de la centralidad pero con muchos amigos en el poder, algunos de ellos comprometidos por lo que hicieron o dejaron hacer.